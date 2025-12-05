La canción del Mundial 2026: “Desire”, el primer tema de la banda sonora de la Copa del Mundo

Oficialmente, comenzó la cuenta regresiva para el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. Este viernes 5 de diciembre a las 14 (hora argentina) empezó en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D. C., Estados Unidos, el sorteo de la etapa de grupos. El evento contó con una apertura a cargo de Andrea Bocelli y una interpretación en vivo de “Desire”, la canción de Robbie Williams elegida como el nuevo himno de la FIFA.

Además de una mascota y una pelota, cada Copa del Mundo cuenta con una canción oficial. Las últimas cinco fueron “Hayya Hayya” (Mejor juntos) de Trinidad Cardona, Aisha y Davido en 2022, “Live It Up” de Will Smith, Nicky Jam y Era Istrefi en 2018, “We Are One” (Ole Ola) de Pitbull, Jennifer López y Claudia Leitte en 2014, “Waka Waka” de Shakira en 2010 y “The Time of Our Lives” de Il Divo y Toni Braxton en 2006. Estos temas se instalaron en la memoria colectiva y cada vez que suenan, las personas se trasladan directamente a los distintos mundiales.

Este viernes se realizó el sorteo de grupos del Mundial 2026

A raíz de lo significativas que son las canciones para este evento, había una gran expectativa por conocer a la elegida para sonar durante el Mundial 2026. El 11 de julio Robbie Williams anunció que su tema “Desire” fue elegido como “el himno oficial de la FIFA para todos los torneos a nivel mundial y sonará antes de cada partido, mientras los jugadores se alinean antes del saque inicial”. Originalmente, el tema se presentó como un dúo junto a Laura Pausini. Sin embargo, durante el sorteo de este viernes, el británico la interpretó con la ganadora del Tony y exintegrante de The Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger.

Robbie Williams interpretó "Desire" el himno del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá como sedes a los Estados Unidos, México y Canadá, se disputará del 11 de junio de 2026 al 19 de julio. La final se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Competirán 48 selecciones y se disputarán 104 partidos en 38 días.