Fuente: AP - Crédito: Luca Bruno

21 de mayo de 2019 • 13:29

Lionel Scaloni anunció a los 23 futbolistas que disputarán la Copa América con la selección argentina Entre las ausencias más notorias aparece la de Mauro Icardi . Aunque ya no es una sorpresa: sus dos meses inactivo por los cortocircuitos con Inter, un regreso sin demasiada pólvora al equipo de Luciano Spalletti y un perfil mediático desaconsejable para tejer armonía en el vestuario albiceleste, jugaron en su contra para el cuerpo técnico. Pese a que futbolísticamente partió con ventajas en el inicio del ciclo post derrumbe en Rusia 2018.

Pero claro, Icardi habló de más. En noviembre de 2018, tras un amistoso con el conjunto albiceleste, dijo: "Se formó algo muy lindo. Viví lo anterior y no había tanto compañerismo y amistad. Ojalá que pueda seguir. Cuando vine acá, no sentía esto. Se siente. Somos todos jóvenes".

Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

Aquella polémica declaración sonó fuerte en su momento, por las diferencias que había ventilado el delantero del Inter. Varios meses más tarde, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, fue consultado sobre esos dichos y se diferenció del delantero. "Icardi sabrá por qué lo dijo. Yo estaba en ese grupo y no vi nada raro, son todos chicos espectaculares. No sé por qué lo dijo, no sé qué le habrá pasado, habrá sido algo puntual", afirmó Scaloni en diálogo con TNT Sports.

Hace unas semanas, en una entrevista exclusiva con FM Gol, Lionel Messi también hizo hincapié en aquella frase: "No entendí qué quiso decir. Acá nunca se trató mal a nadie. Yo con Icardi creo que tuve dos partidos pero no sé qué le habrá pasado para que diga que el grupo estaba mal antes. Cada uno va haciendo su grupo y por ahí no te acercas, pero no es que está todo mal."

2019: rumores, falsa lesión y polémica

Lo cierto es que hace dos meses que Icardi atraviesa su peor momento desde que llegó a Inter, y existen versiones que aseguran que su futuro está en Real Madrid. Incluso, se afirma que el rosarino aceptaría bajar su salario si eso fuese un impedimento para convertirse en la nueva estrella blanca.

Fuente: Reuters

La crisis comenzó el 13 de febrero, cuando el delantero perdió la cinta de capitán (lo sucedió el arquero esloveno Samir Handanovic, que juega en el club lombardo desde 2012). El hecho sucedió semanas después de recibir una multa por llegar tarde a un entrenamiento. Un día después, Icardi tomó la decisión de no viajar a Austria para jugar ante Rapid Viena por los 32vos de final de la UEFa Europa League. Entonces, los medios apuntaron a Wanda Nara, su esposa y representante, como una de las causas del caos en el vestuario.

Ese conflicto tocó su punto máximo cuando Spalletti confirmó que fue el propio jugador quien no quiso viajar, cuando en un primer momento circuló la versión de que no había sido convocado: "Icardi estaba convocado, fue él quien no quiso venir. Lo siento mucho, para nosotros fue difícil comunicarle la situación. Con todo lo que pasó, está claro que algunas cosas que rodean a Mauro había que arreglarlas y su reacción de no viajar con el equipo lo demuestra. Hay cosas que incomodan al equipo del que era capitán y también al club. Para mí, el tema se termina acá". "Nadie es más importante que el equipo", resumió Javier Zanetti, emblema y vicepresidente del club interista.

Crédito: Captura de pantalla

El rosarino acusó una lesión en su rodilla derecha, pero los resultados de la resonancia magnética a la que fue sometido contradijeron el diagnóstico inicial del futbolista. Según el parte médico, el delantero no presentaba ninguna lesión. En el medio, Perisic le pidió a Icardi que su mujer no volviera a hablar de él por televisión (después de una floja actuación del carrilero croata, ella había dicho en el programa Ti-ki-Taka, donde es columnista, que no era la primera vez que tenía un mal desempeño).

Pero hubo más. Porque a Nara le tiraron piedras en el auto cuando viajaba con sus hijos, y tuvo un fuerte intercambio vía Twitter con una hermana de su marido.

En medio de todo eso, Icardi volvió a ser titular en el 4-0 como visitante sobre Genoa. Entonces marcó un gol de penal y asistió justamente a Perisic. aunque los hinchas lo abuchearon y el jefe de la barra brava pidió que no celebren la conquista del rosarino, que inevitablemente verá la Copa América por TV.

Fuente: AP