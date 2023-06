Como si estuviera en el barrio: Lionel Messi llegó al estadio de Newell’s y un detalle sorprendió a más de uno

escuchar

“El que es Campeón del Mundo hace lo que quiere”. Esa frase aplica a la perfección para Lionel Andrés Messi. Este sábado 24 de junio cumplió 36 años y sin dudas será un día que recordará por siempre. Después de cortar la torta con su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro en su hogar de Funes, “La Pulga” tenía un importante compromiso: La despedida de su amigo Maxi Rodríguez, y dejó en claro que, aunque vivió prácticamente toda su vida en Europa, no olvida sus raíces. Las cámaras captaron el momento en el que el crack llegó al Estadio de Newell’s y un peculiar detalle se robó la atención de todos.

Messi celebró su primer cumpleaños como Campeón del Mundo en su Rosario natal. Tras el amistoso internacional contra Australia — donde convirtió el gol más rápido de su carrera — el capitán de La Scaloneta regresó al país junto a Nicolás Otamendi y Ángel Di María, donde se reencontró con su esposa y sus hijos. La familia se instaló en su casa del barrio privado Kentucky, en Funes, Gran Rosario, donde disfrutaron de unos días de relax y actividades recreativas, desde un paseo en bicicleta hasta una tarde de mates con deliciosos churros.

Los Campeones del Mundo, Lionel Messi y Leandro Paredes en la despedida de Maxi Rodríguez LA NACION/Marcelo Manera

El calendario 2023 le permitió al 10 celebrar su primer cumpleaños como Campeón del Mundo en Rosario. Compartió un grato momento con su familia, pero la pelota lo llamó aún en su día. Messi era uno de los invitados al partido de despedida de “La Fiera” con quien supo compartir la camiseta de la selección argentina. Su presencia causó furor desde el primer momento. Radio Boing de Rosario captó el momento en el que llegó al Estadio Coloso del Parque Marcelo Bielsa y el video no tardó en viralizarse.

En el clip que compartieron, se pudo ver el momento en el que Messi bajó de un auto blanco y si bien no llevó bolso, no tenía las manos vacías: de sus manos colgaba su par de botines para usar durante el partido. Como era de esperarse, las imágenes causaron furor en Twitter y los usuarios no tardaron en reaccionar.

¡MESSI EN EL COLOSO!



Exclusivo de Radio Boing. El video que todos necesitaban, ¡está acá!



Así llegó Leo al Marcelo Bielsa para el partido de Maxi. pic.twitter.com/6Y9dTHo4NU — Boing 97.3 (@radioboing) June 24, 2023

“Messi cayó a la cancha de Newell’s con los botines en mano. Literalmente dijo: ‘Me voy a jugar un fulbito con los pibes y vuelvo’”; “Llegó con los botines en la mano como cualquiera que llega al fulbito de los sábados. El más grande”; “Con los timbos en la mano me vuelvo loco. Revivió la villa, el potrero, el barrio”, fueron algunos de los mensajes que circularon en la red social del pajarito.

El Campeón del Mundo recibió un importante homenaje cuando entró a la cancha del club, donde dio sus primeros pasos. Un show de luces, bengalas rojas y el reconocimiento tanto del público como del resto de los invitados. Incluso el Estadio entero le cantó el Feliz cumpleaños. Vestido con la camiseta albiceleste, “La Pulga” formó parte del 11 inicial y fue el encargado de abrir el marcador con un tiro libre. A los 35 minutos del primer tiempo, marcó su segundo tanto y ocho minutos después convirtió el triplete.

LA NACION