Contra lo esperado, Mauricio Macri llegó al Palacio Libertad para recibir al papa León XIV

De manera inesperada, el expresidente Mauricio Macri llegó esta tarde de domingo al Palacio Libertad, donde el papa León XIV brindará su primer discurso desde su llegada a la Argentina.

La participación del líder de Pro en esta actividad no estaba prevista. Hasta ayer, el gobierno de Javier Milei y el de la ciudad de Buenos Aires descontaban su ausencia.

Sin embargo, ayer mismo lo habría invitado la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei: “Lo llamó Karina y le pidió que vaya”, comentó una fuente del entorno de Macri, ante la consulta de LA NACION.

Mauricio Macri llegó al Palacio Libertad para la visita del Papa

Hasta ayer, ningún expresidente había sido convocado al recibimiento del Sumo Pontífice en el ex Centro Cultural Kirchner. La idea, propuesta por el Episcopado, había quedado descartada durante esta última semana previa a la visita del Papa. Con la presencia del exmandatario, en el Palacio Libertad ahora estará presente solo uno de ellos.

Además de Macri, a esta jornada asistirán gobernadores, diputados y senadores de todo el arco político, autoridades y representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

Allí, el Presidente pronunciará un mensaje de bienvenida −que será breve a pedido del Vaticano− y, a continuación, León XIV brindará su primer discurso en el país, después de su paso por Uruguay.

Llegada del Papa Leon XIV a Aeroparque Soledad Aznarez

Como informó LA NACION, tampoco estaba prevista para este lunes la participación del expresidente en la misa del Pontífice en el Monumento de los Españoles. Esto, pese a la invitación que le extendió el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri.

“No va a estar en Buenos Aires este fin de semana por compromisos de agenda previamente programados”, habían dicho en su entorno.

Después de la súbita aparición del líder de Pro en el Palacio Libertad, tampoco puede descartarse que mañana asista a la misa en la que el Papa pronunciará su primera homilía en la Argentina.