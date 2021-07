Copa América. El enojo de Arturo Vidal contra Patricio Loustau: “Es un payasito”

Brasil le ganó 1-0 a Chile con sufrimiento y está en las semifinales de la Copa América. Los chilenos fueron críticos del argentino Patricio Loustau, que anuló un gol de los trasandinos por un offside. Con la desventaja en el tanteador llegó la polémica en el estadio Nilton Santos: la Roja pudo nivelar gracias a un tanto de Eduardo Vargas, pero la jugada fue sancionada con offside por los jueces. Claro, también tuvo protagonismo el VAR. Así, tras el final, Arturo Vidal disparó con munición gruesa: “En este partido se necesita un árbitro que tenga pantalones y no que quiera ser el payasito”.

Chile estuvo a punto de igualar el encuentro cuando el conjunto de Tite ganaba por 1-0. A la salida de un tiro libre, Vargas marcó, pero su gol fue anulado a instancias del VAR por un fuera de juego previo del futbolista que le bajó la pelota al delantero de Atlético Mineiro. El juez de línea argentino Ezequiel Brailovsky levantó la bandera y Loustau consultó de inmediato con el uruguayo Andrés Cunha, quien estaba a cargo del VAR. “No reanudes Pato, que estamos chequeando”, le advirtieron desde la cabina del Video Ref. El gol fue invalidado tras varios minutos de revisión.

Como suele ser costumbre en este tipo de jugadas polémicas, posteriormente la Conmebol publicó los audios. “Correcta decisión, Pato. Se puede reanudar el juego. Hay fuera de juego. El que la mete para adentro está fuera de juego”, le informaron al árbitro argentino después luego de corroborar que Erick Pulgar estaba en posición adelantada.

Con el pitazo final y Brasil en semifinales, varios de los principales exponentes del equipo chileno se fueron encima de Loustau para reclamarle por el gol anulado. Vidal fue el más vehemente. “Si hay un árbitro que no te deja jugar, que te para todo, que se cree el dueño del espectáculo es muy difícil”, dijo.

"En este partido se necesita un árbitro que tenga los pantalones, que sea justo, y no que quiera ser el payasito del partido".

Arturo Vidal, durísimo con Patricio Loustau, tras la eliminación de Chile ante Brasil en la Copa América. pic.twitter.com/6AO7vQLErI — TyC Sports (@TyCSports) July 3, 2021

“Perdimos ante el gran candidato, pero en estos partidos se necesita un árbitro que tenga los pantalones, que sea justo y no que quiera ser el payasito del partido. Eso no deja tristes”, insistió el volante de Inter, de Italia. Más allá de la crítica exagerada, es real que Chile estuvo cerca de la igualdad, pero no podrá responsabilizar al árbitro de su eliminación.

Finalmente, el arquero y capitán de la selección chilena, Claudio Bravo, destacó que su equipo se fue con la cabeza alta de la Copa América. ”Creo que el balance es positivo, salvo el partido con Paraguay, en el que que no competimos de buena manera”, dijo en referencia al encuentro que Chile perdió por 2-0 en Brasilia contra la selección guaraní y que condenó la Roja a medirse en cuartos a Brasil. “Podíamos un poco más pero el fútbol tiene estas cosas. No siempre se puede ganar. Todos hicieron un tremendo esfuerzo. Teníamos compañeros que estaban un poco resentidos, que hicieron un sacrificio enorme para estar. Cada uno sabe lo que hizo. Cada uno lo hizo de la mejor manera posible, queriendo demostrar buenas sensaciones”, cerró.

