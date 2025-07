“Dibu no le pudo hacer upa”: a cuatro años de la arenga de Lionel Messi que nadie olvida

Los recuerdos de la obtención de la Copa América 2021 siguen latentes. Uno de ellos es la arenga de Lionel Messi en la previa a la final contra Brasil, donde, entre otras frases, mencionó el nacimiento de Ava, la hija de Emiliano “Dibu” Martínez, a quien no pudo ver por la burbuja sanitaria que se armó por el Covid-19.

Emocionado por llegar a una nueva final, Messi, con un tono enérgico, mencionó una serie de situaciones que impactaron anímicamente en sus compañeros.

La arenga de Lionel Messi que se hizo viral

“Hoy quiero darles las gracias muchachos, quiero darles las gracias por estos 45 días. Se los dije el día de mi cumpleaños: se armó un grupo espectacular, un grupo hermoso y lo disfruté muchísimo. 45 días en donde no nos quejamos de los viajes, de la comida, de los hoteles, de la cancha, de nada. ¡45 días sin ver a nuestra familia muchachos, 45 días! El Dibu fue papá... fue papá y no pudo ver a la hija todavía, no le pudo hacer upa“, destacó Messi, con la mirada compenetrada en cada uno de sus compañeros.

Dicha mención al nacimiento de la hija de Martínez llamó poderosamente la atención y se hizo viral al instante de que se publicó el video.

El Dibu Martínez junto a su hija Ava (Foto: Instagram/@emi_martinez26)

“¿Saben qué? esta Copa se tenía que jugar en la Argentina y Dios la trajo acá para que la levantemos en el Maracaná, para que sea más lindo para todos. Así que salgamos confiados y tranquilos que esta la vamos a llevar para casa”, finalizó el capitán de la selección argentina que tocó las fibras íntimas de cada uno de sus compañeros y logró el efecto deseado: ganar la final contra Brasil, abrazarse con los suyos y festejar, a la distancia, con su familia.