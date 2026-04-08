Dibu Martínez llega a Netflix con su película escrita por Hernán Casciari y con dibujos de Liniers

Del arco directo y sin escalas a la pantalla chica. Emiliano “Dibu” Martínez está próximo a desembarcar en Netflix con su propia película: Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo. La producción, escrita por Hernán Casciari e ilustrada por el dibujante Ricardo Siri, conocido popularmente como Liniers, ofrecerá un recorrido por la vida del arquero, desde sus inicios en Mar del Plata a su consagración como una de las máximas figuras de la historia de la selección argentina.

El martes 7 de abril, Netflix presentó las producciones argentinas que llegarán próximamente a la plataforma. Una de ellas es la película del arquero campeón del mundo. Dirigida por Gustavo Cova, incluirá testimonios exclusivos, dibujos animados e imágenes de archivo. Seguramente recorrerá desde su vida en Mar del Plata hasta su mudanza a Europa, su actuación consagratoria en la Copa América 2021 y la inolvidable victoria en el Mundial de Qatar.

La película está dirigida por Gustavo Cova, escrita por Hernán Casciari e ilustrada por Liniers (Foto: Instagram @chenetflix)

“Esta noticia se grita como una atajada. Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo, escrita por Hernán Casciari, ilustrada por Liniers y dirigida por Gustavo Cova, es una película que fusiona testimonios inéditos con dibujos animados para recorrer la historia del pibe que soñaba con el arco y terminó convirtiéndose en uno de los máximos héroes de la selección argentina”, expresaron desde la plataforma de streaming.

En la primera y única imagen que se difundió, se vio a Martínez con su uniforme de la selección junto con una ilustración suya también con la vestimenta de arquero y el número 23 en la espalda. El anuncio alegró profundamente a los fanáticos del fútbol. El marplatense es una de las máximas figuras de la selección argentina, pero no solo por lo que hace y dice dentro de la cancha, sino también afuera. De hecho, fue la inspiración para que muchos niños decidieran cubrir el arco durante sus partidos de fútbol con amigos.

Los fanáticos no tardaron en reaccionar al anuncio de la película del Dibu Martínez (Foto: Instagram)

“¿Tu arquero tiene una película?“; ”Se viene”; “Tremendo” y “Me encanta”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de Instagram al enterarse de la noticia. Por el momento, la fecha de estreno de la película no está confirmada, pero será en el transcurso de este año. Aún se desconoce si llegará a la plataforma antes o después del Mundial 2026.

Por otro lado, Netflix también anunció los títulos que llegarán a la plataforma este año. En la lista figuran las series Moria, basada en la vida de Moria Casán; la cuarta y última temporada de Envidiosa; Gordon, de Pablo Trapero; y Carísima, de Caro Pardíaco. También los documentales Yiya Murano: muerte a la hora del té y Fito Páez: el mundo cabe en una canción y las películas Lo dejamos acá, con Diego Peretti y Ricardo Darín; Felicidades, con Adrián Suar y Griselda Siciliani, Mis muertos tristes, dirigida por Pablo Larraín, y Risa y la cabina del viento.

Las producciones argentinas que llegan a Netflix

Asimismo, para 2027 se anunciaron las series Crimen desorganizado, El futuro es nuestro y Tiempo al tiempo, como así también la tercera temporada de En el barro, la serie animada de Mafalda dirigida por Juan José Campanella y el documental Perfecta: la voz de Silvina Luna. También se confirmó la producción de la serie de Sebastián Borensztein protagonizada por el Chino Darín y de la nueva película de Santiago Mitre con Peter Lanzani y Verónica Llinás. Como frutilla del postre, se reafirmó que se sigue avanzando en el desarrollo de la segunda temporada de El eternauta.