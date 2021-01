Copa Libertadores: la osada apuesta entre Cristian Fabbiani y Roberto Leto

Cristian Fabbiani y una fuerte apuesta con Roberto Leto si Boca gana la Copa Libertadores Crédito: Mauro Alfieri / LA NACION

12 de enero de 2021 • 11:44

Cristian Fabbiani, ex jugador e identificado con River, le realizó una fuerte apuesta al periodista partidario de Boca Roberto Leto, que incluye un cambio estético para ambos. La iniciativa generó sorpresa en el conductor Sebastián Vignolo y el resto de los periodistas.

Se vienen las revanchas de las semifinales de la Copa Libertadores, y el panorama de los equipos argentinos es dispar. River debe dar vuelta un complicado 0-3 frente al Palmeiras, mientras Boca viene de empatar sin goles ante Santos. Ambos definen la serie en suelo brasilero.

"Ganá vos, ¿eh?, no te vayas a quedar afuera", le dijo Fabbiani a Leto sobre el partido entre Boca y Santos por un lugar en la final. "Te quiero hacer una apuesta Rober, si sale campeón Boca, yo me tatúo el escudo de Boca en el brazo, si quedás afuera, te sacás los bigotes", arremetió el Ogro.

Leto dijo que varias veces había contado que los bigotes son intocables: "Yo siempre dije que los bigotes no me los voy a sacar. Es una cuestión personal. Podemos negociar, me pongo un platinado en el pelo y los bigotes rubios. Mitad rubio mitad morocho, al estilo Charly García ", respondió el periodista xeneize.

Los panelistas coincidieron que el más arriesgado con la apuesta era el exdelantero, ya que el tatuaje es permanente y no se puede comparar con un cambio de imagen momentáneo.

Sebastián Vignolo, conductor del programa y mediador de la arriesgada apuesta, remarcó: "Los medios van a decir que Fabbiani lo apuró a Leto. La apuesta sería, si Boca sale campeón de América, Fabbiani se tatúa el escudo de Boca, con el tatuador en vivo. Y si Boca queda eliminado, queremos el pelo y bigote rubios de Leto".

Seguidamente, uno de los periodistas dijo que Leto podría quedar parecido al "Doctor Chapatín", personaje creado e interpretado por Roberto Gómez Bolaños. La producción del programa se sumó la broma y colocó en pantalla una foto del cómico personaje y los panelistas no pudieron contener las carcajadas por el divertido momento.