Así quedó la tabla histórica de campeones del fútbol argentino, tras el título de Estudiantes en el Trofeo de Campeones

Estudiantes de La Plata ganó el Trofeo de Campeones 2025. El Pincha derrotó por 2 a 1 a Platense con un doblete de Lucas Alario (Franco Zapiola puso en ventaja parcial al Calamar), que entró para cambiar el transcurso de un partido apático y fue finalmente la gran figura. De esta manera el León cerró la temporada con una nueva consagración y apenas días después de conseguir el Torneo Clausura, lo que le valió meterse en la definición de este sábado. Ya tiene 12 a nivel local en su historia.

En el estadio Único de San Nicolás, el equipo dirigido por Eduardo Domínguez remontó el encuentro con la garra que lo caracteriza y, además de levantar otras copas, se clasificó a la Supercopa Argentina, en la que jugará ante Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina 2025 y a la Supercopa Internacional, en la que enfrentará a Rosario Central, campeón de liga por la Tabla Anual.

Estudiantes nunca se resigna y por eso dio vuelta el partido ante Platense sobre el final Marcelo Manera

Con este resultado de Estudiantes, el equipo más laureado del país continúa siendo Boca con 74 estrellas, seguido de River con 72. El podio lo completa Independiente con 45 y luego aparece Racing con 40, mientras que Vélez está sexto con 19. En la tabla en la que únicamente se tienen en cuenta las coronaciones a nivel local, el máximo ganador es el Millonario con 54 títulos. Dos menos tiene el xeneize y tercera se ubica la Academia con 33. El León, con el de este fin de semana, suma 11.

Tabla de campeones de la Primera División del fútbol argentino

Títulos nacionales e internacionales

Boca - 74 títulos

River - 72

Independiente - 45

Racing - 40

Alumni (club extinguido) y San Lorenzo - 22

Vélez y Estudiantes - 19

Huracán y Rosario Central - 13

Newell’s - Nueve

Lanús - Siete

Belgrano de Córdoba - Seis

Argentinos Juniors, Arsenal de Sarandí, Lomas (club extinguido) y CASI (club extinguido) - Cinco

Porteño (club extinguido) - Cuatro

Quilmes y Rosario Athletic (club extinguido) - Tres

Defensa y Justicia, Banfield, Estudiantil Porteño, Ferro Carril Oeste, Gimnasia de La Plata, Sportivo Barracas y Talleres de Córdoba - Dos

Atlanta, Central Córdoba (Rosario), Colón de Santa Fe, Chacarita, Estudiantes de Caseros, Lomas Academy (club extinguido), Nueva Chicago, Saint Andrew’s (club extinguido), San Martín de Tucumán, Balcarce (club extinguido), Dock Sud, Tigre, Tiro Federal de Rosario, Patronato, Platense e Independiente Rivadavia - Uno

Títulos nacionales

River - 54 títulos

Boca - 52

Racing - 33

Independiente - 25

Alumni (club extinguido) - 18

San Lorenzo - 17

Vélez - 14

Huracán - 13

Rosario Central y Estudiantes de La Plata - 12

Newell’s - Nueve

Lomas (club extinguido) - Cinco

Porteño (club extinguido), Lanús, CASI (club extinguido), Porteño (club extinguido) - Cuatro

Arsenal, Argentinos Juniors, Quilmes y Rosario Athletic (club extinguido) - Tres

Banfield, Estudiantil Porteño (club extinguido), Ferro, Gimnasia de La Plata y Sportivo Barracas - Dos

Atlanta, Central Córdoba de Rosario, Colón de Santa Fe, Estudiantes de Buenos Aires, Lomas Academy (club extinguido), Nueva Chicago, Old Caledonians (club extinguido), Patronato, Saint Andrew’s (club extinguido), San Martín de Tucumán, Sportivo Balcarce (club extinguido), Dock Sud, Tiro Federal de Rosario, Tigre, Platense e Independiente Rivadavia - Uno