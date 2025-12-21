Mala noche de Cuti Romero en la caída de Tottenham ante Liverpool, que se preocupa por Alexander Isak

Cristian Romero es, desde hace años, uno de los sostenes para que Tottenham Hotspur recupere respeto en la Premier League, cosa que impulsó al obtener la Europa League en mayo. Cuando se ausenta por lesión o suspensión, el equipo de Londres sufre. Y cuando tiene una noche como la de este sábado, en la que protagonizó varios momentos negativos que derivaron en la derrota por 2-1 frente a Liverpool, su equipo se debilita y no puede reponerse.

Es cierto que la expulsión directa al neerlandés Xavi Simons, tras una plancha a gemelos de su compatriota Virgil van Dijk y una revisión del VAR, cuando apenas transcurrían 33 minutos, empezó a brindarle comodidades al conjunto rojo. Pero el candado londinense, liderado por el cordobés, no permitía muchos sustos. De hecho, el quiebre en el encuentro llegó tras una salida de Cuti sin exigencias.

A los diez minutos del segundo tiempo abrió sus palmas para pedir calma al volante Mohammed Kudus, de modo que el ganés descargase la pelota y se iniciara un ataque. Romero apuntó hacia la zona ofensiva cuando tenía opciones de pase más accesibles, pero el toque de zurda le salió bajo e impactó en el cuerpo del 10 rival, su compañero en la selección argentina Alexis Mac Allister.

Alexander Isak convierte con un zurdazo tras un mal pase de Romero; el sueco es enganchado por el defensor Mickey van de Ven y se lesiona el tobillo izquierdo. JUSTIN TALLIS - AFP

Se desprendió un ataque feroz a partir de la apertura del sueco Alexander Isak hacia la derecha para el francés Hugo Ekitike, que tocó de primera hacia el otro lado para Florian Wirtz. El alemán rápidamente filtró para un pique de Isak, que efectuó un zurdazo cruzado que dejó sin posibilidades al italiano Guglielmo Vicario.

Mientras Romero se tomó la cabeza por su error, el goleador no pudo festejar, ya que se miró asustado el tobillo izquierdo, aunque en su desperación se tomó una rodilla. Su diagnóstico es una incógnita. El cruce del zaguero Micky van de Ven tuvo la desgracia de causar una palanca sobre el pie, que se torció y le generó dolor más allá del tobillo.

El sueco Isak primero se miró desesperado el tobillo, luego se llevó las manos a la rodilla izquierda y, ya atendido, cubró su angustia con la camiseta; se espera el parte médico. JUSTIN TALLIS - AFP

El sueco, que había entrado al inicio de la segunda mitad, se retiró caminando, aunque necesitó ayuda de los dos médicos que lo asistieron y automáticamente indicaron la necesidad de la modificación. Ex figura de Newcastle, el atacante de 1,92 metros empieza a tener un historial adverso desde su llegada a Anfield Road en cuanto a lesiones. Justo quien se trata de la compra récord de Liverpool y de la propia liga inglesa: 150.000.000 de euros.

Arne Slot, su entrenador, no especuló. Apenas le deseó un retorno no tan demorado: “No tengo noticias sobre él. Si un jugador convierte, se lesiona y no intenta volver, ya indica que no es bueno. Es difícil asegurar algo ahora, pero esperemos que esté de vuelta con nosotros pronto”, dijo. Porque el hecho de que Isak se tomara una rodilla, hay quien teme un compromiso ligamentario.

Seis minutos después de la salida del sueco, a los 21 de la etapa final, un centro de su reemplazante, Jeremie Frimpong, se desvió en Djed Spence y tomó altura sobre el área. Ekitike, marcado por Romero, apoyó los brazos en la espalda del argentino y pareció desestabilizarlo antes de su cabezazo llovido hacia un palo, que decretó el 2-0. El reclamo no tuvo más efecto que una amonestación al campeón del mundo: el VAR observó y convalidó el tanto del francés. El defensor estaba desencajado en la protesta.

Alterado, 'Cuti' Romero se marcha al vestuario luego de ser expulsado; una falla decisiva, dos amonestaciones evitables y el traspié de Tottenham Hotspur se unieron en su negativo sábado. JUSTIN TALLIS - AFP

Un descuento de Richarlison a los 38 minutos dio alguna esperanza a Tottenham, extendida por los nueve de adición. Pero en el segundo minuto extra Romero no aguantó una carga del zaguero Ibrahima Konaté y, estando ambos enganchados sobre el césped, le tiró una patada a un brazo. Ése fue el motivo de la segunda tarjeta amarilla al cordobés, que debió irse al vestuario.

Compacto de Tottenham 1 vs. Liverpool 2

Tottenham se ubica 13° con 22 unidades, y Liverpool empezó a salir del mal momento y con el triunfo ya se sitúa en el quinto puesto, con 29.