Gennaro Gatuso, técnico de Nápoli

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de marzo de 2020 • 10:57

Italia es el segundo país más castigado por el coronavirus: hasta el 21 de marzo se reportaron 47021 casos de infectados, 4032 de muertos y 5129 de recuperados, según las cifras que difunde diariamente la Organización Mundial de la Salud (OMS). La Serie A y el resto del fútbol italiano frenaron su actividad hasta el próximo 3 de abril y podría prolongarse durante más tiempo si la situación no mejora. Sin embargo, Nápoli sorprendió y anunció que el plantel volverá a los entrenamientos el próximo miércoles.

El rival de Barcelona en los octavos de final de la Champions League lanzó un comunicado oficial que volverá a las prácticas en la ciudad deportiva de Castel Volturno, pese a que en Italia la alerta sanitaria por el coronavirus sigue siendo máxima y se agudiza el aislamiento para sus habitantes.

Bajo el hashtag #ForzaNapoliSempre, el club donde Diego Maradona se convirtió en leyenda informó que se realizará una sesión matutina. La decisión del club del Sur de Italia de volver a entrenarse generó varias críticas entre sus hinchas y también expresó su rechazo Damiano Tomassi, presidente de la Asociación Italiana de Futbolistas, en sus últimas declaraciones.

"El que piense en eso no entiendo qué tiene en la cabeza. Entrenarse ahora, cuando faltan al menos dos meses para volver a jugar, no tiene sentido y es peligroso. En España hay decenas de jugadores positivos, mientras que aquí no todos hicieron el test y hay más asintomático de los que se piensa. Ahora tenemos que estar todos en casa", sentenció Tommasi, visiblemente molesto ante la postura del Nápoli y también de Lazio de regresar al trabajo.

Hace unos días, un aficionado filmó al delantero belga de Nápoli Dries Mertens, entrenándose en la terraza de su casa,utilizando una botella de vino de un tamaño más grande que lo normal. Asimismo, se lo vio al mediocampista polaco Piotr Zielinski hacer ejercicios con pelota junto con su perra Mía.