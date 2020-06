Norman Cardoze, padre e hijo, estuvieron muy afectados por el coronavirus; se recuperan tras contraer la Covid-19 presuntamente en los partidos de béisbol de San Francisco, su equipo. Fuente: AP

MANAGUA, Nicaragua (AP).- Desde su lecho de enfermo vigilaba a su hijo, que apenas podía respirar y a quien tenía que darle de comer en la boca. Y cuando vio morir a su amigo y entrenador Carlos Aranda, conectado a un respirador en la cama de al lado, se convenció de que "esta enfermedad no es un juego''.

"No es fácil ver a la gente asfixiarse y ahí mismo fallecer. Sólo en mi sala murieron como diez. Y desde ahí escuchábamos aquel martilleo. Pam, pam, pam... Eran los ataúdes que estaban clavando en la otra sala'', dijo Norman Cardoze, una de las estrellas del béisbol nicaragüense y sobreviviente del coronavirus, en una entrevista con The Associated Press

Gerente del equipo San Fernando de la ciudad de Masaya, Cardoze estuvo cinco días hospitalizado junto a su hijo, el popular jonronero del mismo nombre y a quien la enfermedad golpeó más duramente. Ambos se recuperan ahora en su casa. "Lo más triste fue el desvanecimiento y la falta de respiración. Ver a mi hijo tendido en una cama, darle de comer para que no muriera'', relató el deportista, cuyas salud y robusta contextura lo habrían ayudado a sobrevivir al virus, según su esposa, Fátima Ruiz.

Padre e hijo regresaron enfermos a Masaya el 16 de mayo después de un juego en Bonanza, un municipio minero del norte, y fueron hospitalizados. Las pruebas confirmaron que tenían coronavirus. El 17 de mayo fue internado Aranda, que murió intubado el jueves 21. A pesar de ello el resto del equipo jugó dos partidos más aquel fin de semana. "Él era mi coach y yo lo vi morir. No se lo deseo a nadie'', dijo Cardoze, que hace un año ingresó al Salón de la Fama de Nicaragua, donde el béisbol es el deporte favorito de la mayoría de sus 6,5 millones de habitantes.

El gobierno del presidente Daniel Ortega, que se ha negado a aplicar medidas de distanciamiento social y ha promovido las actividades públicas masivas, ha reportado hasta este viernes 46 muertes y 1118 contagios. Sin embargo, el grupo no gubernamental Observatorio Ciudadano, formado por médicos y activistas sociales, registraba 805 fallecimientos (90 por neumonía, y los demás, sospechosos de Covid-19) y 3725 casos. A fines de mayo, el periodista Gustavo Bermúdez pereció en un hospital privado de Managua. Su hija Irma hizo pública el acta de defunción que consignaba como causa de fallecimiento "neumonía atípica''. "El doctor me dijo a mí que era por Covid-19, pero que por órdenes del gobierno ellos no podían poner «Covid»'', aseguró.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, permitió que las actividades deportivas masivas continuaran desarrollándose; su gobierno expone cifras de muertes y contagios mucho más bajas que las que divulga una ONG. Fuente: Reuters

En los últimos días se informó la muerte de una veintena de figuras ligadas al gobierno y al partido Frente Sandinista, entre ellas, cuatro diputados, alcaldes y jefes de policía. El gobierno ha confirmado muchos de estos decesos, pero sin atribuirlos al coronavirus. "Dicen que no mueren por el virus, pero nosotros a cada rato veíamos pasar a los enfermos en las camillas, ahogándose. Y después pasaban cajones y más cajones. Yo miré los cuerpos tendidos, cuando los envolvían en plástico, los amarraban con nudos en los pies y en la cabeza, y sellaban los cajones con clavos. ¿Qué otra cosa puede ser?'', dijo Cardoze.

La muerte de Aranda impactó a la comunidad beisbolera y, a pedido de los jugadores, las autoridades decidieron posponer el emblemático Campeonato Nacional para el 26 de junio. Para Cardoze, los juegos deberían ser suspendidos indefinidamente.

Deportistas reportaron que han estado jugando bajo presión, con amenazas de ser expulsados si abandonaban su trabajo. Carlos Aranda Salazar, el padre del popular entrenador fallecido, confirmó a AP que su hijo se vio obligado a seguir dirigiendo. "Su hermana le aconsejó que no asistiera más a los juegos, pero él le dijo que les habían advertido que si ellos no se presentaban, iban a dejarlos sin salario y los suspenderían dos años'', relató don Carlos, que en el siglo pasado recorrió el mundo como miembro de la selección nacional de béisbol.

Don Carlos lamentó no haber podido despedirse de su hijo y dijo estar seguro de que éste murió de Covid-19. Era un hombre de 58 años, fornido y saludable, "que no padecía de nada''. Sin embargo, "cuando vinieron de jugar en Bonanza comenzaron ese dolor en el pecho y en un brazo y ese cansancio que no lo dejaba respirar'', dijo.

Otros ocho jugadores de San Fernando reportaron síntomas asociados al coronavirus en la misma semana en que Aranda fue internado, según la prensa local. "Dicen que van a reanudar el campeonato, pero eso no está bien, es inhumano. Nosotros somos como los payasos del circo mientras un montón de gente sin corazón ni conciencia está exponiendo las vidas de los peloteros y de los hinchas'', protestó don Carlos.

El cuerpo del preparador de San Fernando fue sepultado por varios de sus familiares en un entierro rápido, característico en el caso de los que fallecen por Covid-19 en Nicaragua. Su funeral en el cementerio San Carlos tuvo ribetes dramáticos y surrealistas. "De madrugada nos llamaron del hospital y nos dijeron que mi tío Carlos había muerto y que teníamos que enterrarlo con urgencia. A esa hora fuimos a comprar la caja [ataúd] y nosotros mismos tuvimos que hacer el hoyo, sin más protección que unos guantes'', contó a AP su sobrino Tommy Aranda. Cuando llegaron al hospital para retirar el cuerpo se llevaron una nueva sorpresa: "Nos pidieron la cédula de mi tío y cuando vieron su foto nos dijeron que se habían equivocado, que nos habían dado otro difunto. A esa ahora volvieron a meter el cajón en el hospital y nos lo devolvieron todo mal clavado, rajado. Viera qué triste...'', relató el joven.

La familia Cardoze se recupera lentamente en aislamiento. Ruiz, esposa y madre de los deportistas sobrevivientes y que también resultó contagiada, se esmera en atenderlos cocinándoles sopa de iguana. "Es lo mejor para levantar las defensas, especialmente para mi hijo, que aún sigue muy débil'', explicó. Ruiz cree que la muerte de Aranda "pudo ser evitada si hubieran suspendido a tiempo los juegos''. Y agregó: "Nadie del equipo se cuidó, no usaron tapabocas, no hicieron caso. Creo que todos se confiaron mucho porque vieron que los partidos seguían como si nada''.

Estos casos han hecho reflexionar a muchos sobre la seriedad de la pandemia. Entre ellos está Eliécer López, de 27 años, que trabaja en la construcción y también juega béisbol en Masaya. López narró que conoció a seis personas que murieron por Covid-19, tres de ellas, en su barrio, y que dos de sus amigos están en el hospital. "Yo no veía tan grave la situación y siempre iba al estadio. De hecho, el último juego al que asistí fue en la primera semana de mayo'', dijo López. "Ahora veo que la suspensión es lo mejor que podían hacer", añadió.

Margarita Ibarra, una diseñadora gráfica de 30 años, coincidió con él: "Me alegra que hayan suspendido los juegos porque esta peste es cosa seria y estaban poniendo a la gente en peligro. Al fin parece que entraron en razón. Ojalá todavía estemos a tiempo de parar la pandemia''.