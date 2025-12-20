LA NACION

Agenda de TV del domingo: la definición de TC2000, la final del Masters juvenil y fútbol y rugby europeos

La oferta deportiva del día, disponible en televisión e internet

Giuliano Simeone y Julián Alvarez, protagonistas de Atlético de Madrid, que este sábado será visitante de Girona en la liga de fútbol de España.
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 21 de diciembre de 2025.

FÚTBOL

Ligas del exterior

  • 8.15 Utrecht vs PSV. Eredivisie. ESPN 3 y Disney+
  • 8.30 Cagliari vs. Pisa. Serie A. ESPN 2 y Disney+
  • 9.30 Braunschweig vs. Schalke 04. Bundesliga 2. Fox Sports y Disney+
  • 10 Girona vs. Atlético de Madrid. Liga de España. ESPN y Disney+
  • 10.30 Feyenoord vs. Twente. Eredivisise. ESPN 3 y Disney+
  • 12 Sassuolo vs. Torino. Serie A. ESPN 2 y Disney+
  • 12 Villarreal vs. Barcelona. Liga de España. ESPN y Disney+
  • 14.30 Elche vs. Rayo Vallecano. Liga de España. DSports (1610)
  • 17 Betis vs. Getafe. Liga de España. DSports (1610)

Copa de Brasil

  • 18 Vasco da Gama vs. Corinthians, la final, partido de vuelta. DSports+ (1613)

Primera B

  • 17 Armenio vs. Acassuso, final del reducido por el ascenso a la Primera Nacional, partido de vuelta. TyC Sports

Copa de Francia

  • 10.45 Auxerre vs. Monaco. DSports (1611)
  • 10.45 Strasbourg vs. Dunkerque. DSports (1614)
  • 10.45 FBBP vs. Olympique Marseille. DSports (1610)
  • 13.30 Nice vs. St. Etienne. DSports (1616)
  • 17 Stade Rennais vs. Les Sables. DSports (1611)
  • 17 Olympique Lyonnais vs. Saint Cyr-Collonges. DSports (1610)

AUTOMOVILISMO

TC2000

  • 13 Gran Premio Coronación, la última carrera de la temporada. TyC Sports
Matías Rossi (izquierda), que tuvo por compañero en una fecha a José María López, va por la corona de TC2000 en Junín.
TENIS

Masters Next Gen

  • 14 Learner Tien (Estados Unidos) vs. Alexander Blockx (Bélgica), la final. ESPN 2 y Disney+
El estadounidense Learner Tien definirá el Masters juvenil de tenis frente al belga Alexander Blockx.
RUGBY

  • 12 Falcons vs. Bath. Premiership. ESPN 4
  • 17 Bordeaux vs. Toulon. Top 14. ESPN 3

BÁSQUETBOL

Liga ACB

  • 8.30 Barcelona vs. Joventut Badalona. Fox Sports 2
