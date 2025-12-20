Agenda de TV del domingo: la definición de TC2000, la final del Masters juvenil y fútbol y rugby europeos
La oferta deportiva del día, disponible en televisión e internet
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 21 de diciembre de 2025.
FÚTBOL
Ligas del exterior
- 8.15 Utrecht vs PSV. Eredivisie. ESPN 3 y Disney+
- 8.30 Cagliari vs. Pisa. Serie A. ESPN 2 y Disney+
- 9.30 Braunschweig vs. Schalke 04. Bundesliga 2. Fox Sports y Disney+
- 10 Girona vs. Atlético de Madrid. Liga de España. ESPN y Disney+
- 10.30 Feyenoord vs. Twente. Eredivisise. ESPN 3 y Disney+
- 12 Sassuolo vs. Torino. Serie A. ESPN 2 y Disney+
- 12 Villarreal vs. Barcelona. Liga de España. ESPN y Disney+
- 14.30 Elche vs. Rayo Vallecano. Liga de España. DSports (1610)
- 17 Betis vs. Getafe. Liga de España. DSports (1610)
Copa de Brasil
- 18 Vasco da Gama vs. Corinthians, la final, partido de vuelta. DSports+ (1613)
Primera B
- 17 Armenio vs. Acassuso, final del reducido por el ascenso a la Primera Nacional, partido de vuelta. TyC Sports
Copa de Francia
- 10.45 Auxerre vs. Monaco. DSports (1611)
- 10.45 Strasbourg vs. Dunkerque. DSports (1614)
- 10.45 FBBP vs. Olympique Marseille. DSports (1610)
- 13.30 Nice vs. St. Etienne. DSports (1616)
- 17 Stade Rennais vs. Les Sables. DSports (1611)
- 17 Olympique Lyonnais vs. Saint Cyr-Collonges. DSports (1610)
AUTOMOVILISMO
TC2000
- 13 Gran Premio Coronación, la última carrera de la temporada. TyC Sports
TENIS
Masters Next Gen
- 14 Learner Tien (Estados Unidos) vs. Alexander Blockx (Bélgica), la final. ESPN 2 y Disney+
RUGBY
- 12 Falcons vs. Bath. Premiership. ESPN 4
- 17 Bordeaux vs. Toulon. Top 14. ESPN 3
BÁSQUETBOL
Liga ACB
- 8.30 Barcelona vs. Joventut Badalona. Fox Sports 2
