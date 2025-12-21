Estudiantes venció a Platense y cerró 2025 con el Trofeo de Campeones, impulsado por la tensión con AFA

SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS.– El escenario era neutral, pero la atmósfera tuvo dueño. En la definición por el Trofeo de Campeones, que enfrentó a los campeones de los torneos Apertura y Clausura, Estudiantes de La Plata copó San Nicolás, superó a Platense con un 2-1 in extremis y levantó por segunda vez en siete días una copa oficial. Lucas Alario, que había llegado como refuerzo estelar y apenas había conseguido un gol en el año, apareció con un doblete en el cierre para sentenciar la historia. El club que desafía a la conducción de AFA volvió a festejar con su gente, que, cantó nuevamente contra Claudio ‘Chiqui’ Tapia, aunque el dirigente estuvo ausente, y respaldó otra vez al ídolo y presidente Juan Sebastián Verón, que volvió a ocupar una tribuna en medio de los hinchas.

El Estadio San Nicolás vivió una definición que no tuvo violencia, sino fervor. El público de Estudiantes completó los sectores asignados, y el de Platense dejó visible apenas parte del codo que le correspondía. La lluvia anunciada y el aire húmedo del verano envolvió una tarde cargada de emoción. Los fanáticos de ambos equipos cruzaron repertorios durante varios minutos, en una postal infrecuente del fútbol argentino que se dio por segundo fin de semana consecutivo, como para recordar lo lindo que era un partido con dos hinchadas.

El partido comenzó con tensión y poco juego. Estudiantes avisó primero con un remate del colombiano Edwuin Cetré, que encontró bien parado a Federico Losas, arquero joven que generaba dudas pero terminó respondiendo con sobriedad. Platense, con sus armas, se plantó firme en el medio ante Santiago Ascacibar y Cristian Medina, mientras por la izquierda Ignacio Schor exigía a Román Gómez. El primer tiempo fue muy trabado: en 45 minutos, el Calamar acumuló cuatro amonestaciones contra una de Estudiantes, y el árbitro Leandro Rey Hilfer tuvo trabajo constante para controlar el juego. A esa altura bajaba el sol y se colaba viento fresco en el estadio, mientras en el campo los equipos no se sacaban ventajas.

La de Verón, una vez más sentado entre simpatizantes pincharratas, fue una presencia destacada. Se sacó fotos antes del encuentro y volvió a hacer visible su respaldo al equipo. Esa pequeña afrenta —ver desde las gradas lo que no se le permite en el palco como dirigente— queda en el folklore pincharrata y alimenta el pulso político de este Estudiantes desafiante.

La segunda parte empezó con otra intensidad. Y tuvo un giro inesperado. A los pocos minutos, Platense se adelantó con un gol de Franco Zapiola, surgido del club platense, que no celebró el tanto por respeto a su formador. Tras un rebote en el área, el mediocampista sacó un derechazo desde el borde que venció a Fernando Muslera y puso el 1-0. Zapiola había sido transferido al Calamar el año pasado, y su gesto de no festejar y pedir disculpas fue recibido con respeto por los simpatizantes rojiblancos.

Estudiantes no reaccionó con claridad, pero empujó por impulso. Platense, cómodo con el desarrollo, controlaba el juego. Medina tuvo una chance muy clara para empatar, solo en el área, pero su remate se fue alto. El reloj avanzaba, el entrenador Walter Zunino caminaba nervioso en su área delimitada delante de los suplentes calamares y Eduardo Domínguez, siempre serio, movía el banco con preocupación.

Entonces, como tantas veces en la historia del club, apareció un protagonista inesperado. Lucas Alario, de 33 años, con apenas un gol en 28 partidos vestido de pincharrata, ingresó a los 28 minutos y tardó apenas seis en marcar. Recibió un pase al medio por parte de Fabricio Pérez, futbolista de 20 años que no había jugado ni un minuto en los playoffs del Clausura pero que respondió con una aparición crucial para que Pipa tuviera solamente que empujar la pelota. El festejo fue contenido, pero el desahogo se sintió en las tribuna pincharratas. Y no sería todo: a los 46 minutos, ya frent a un Platense desarmado, Cetré encontró al propio Alario y el delantero selló el 2-1 final con una definición de cabeza.

La explosión fue total. Estudiantes volvió a gritar campeón, apenas una semana después de levantar la copa del Clausura. Volvió a hacerlo con una remontada, con juveniles como protagonistas importantes, con mucha gente propia en las tribunas, con Domínguez en el banco y con Verón presente. En la cancha, los jugadores cantaron con los hinchas y celebraron el logro mientras la organización subía el volumen de la música para acallar los cánticos contra el ausente Chiqui Tapia. Los aplausos, en cambio, fueron para la Bruja y el entrenador.

Platense se quedó con las manos vacías, pero no se retiró en silencio ni con reproches. El plantel se reunió en ronda, se arengó y se acercó a los hinchas para regalarle camisetas y disculparse por haber desperdiciado la chance de ganar un segundo trofeo en los 120 años de historia, y en la misma temporada. El Calamar cerró el mejor año de su existencia sin redondearlo con otra estrella. Pero el camino recorrido, y la forma de despedirse, dejaron señales claras de crecimiento institucional y deportivo, aun cuando se mantiene la serie de partidos sin victorias, que son 10 desde septiembre (siete derrotas y tres empates).

Estudiantes, en cambio, cerró 2025 con dos títulos de campeón y acumula 19 en total. Éste lo clasificó para disputar la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional, y si gana una de ellas, disputará también la Recopa de Campeones, nuevo invento de AFA para el 2026. En un fútbol local que suma trofeos sin cesar, el club de La Plata mostró que también sabe conseguirlos en la cancha.