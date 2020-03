Delfina Pignatiello, la nadadora que cautiva al deporte argentino Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

20 de marzo de 2020 • 09:22

Delfina Pignatiello es la aparición más fulgurante del deporte argentino en los últimos tres años. Su impronta fresca y su carácter desfachatado aplican perfectamente a un target de millenials y a un público mayormente joven que puede sentirse cautivado con el deporte y se identifica con la superación. Qué mejor que tomar como modelo a esta formidable nadadora, cuyo último gran impacto fue la obtención de tres medallas doradas en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Antes de que la Argentina también sucumbiera ante el coronavirus y obligara a cambiar el estilo de vida cotidiano, la sanisidrense se entrenaba fuertemente con vistas a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 , cuya realización se sostiene mientras que ayer se realizó el pase de la antorcha olímpica de Grecia a Japón, el país organizador.

Fiel a su granítica mentalidad dentro de la piscina, Delfina se resiste a la idea de bajar los brazos y rendirse frente a una enfermedad que ya generó estragos en varios países. Durante la cuarentena obligada en la Argentina, escribió en su cuenta de Twitter un mensaje dirigido a sus colegas en el alto rendimiento: "Queridx atleta, va a estar todo bien. Yo se que sentís que son días tirados a la basura, pero no hay mal que por bien no venga y no hay obstáculo que no puedas pasar, haciéndote aún más fuerte. Miremos lo que SI podemos hacer y no lo que se escapa de nuestras posibilidades".

Enseguida, posteó de manera generalizada: "Les mando fuerzas y buenas vibras a todos, disfruten de estar en familia, sanos, seamos responsables y cuidémonos entre todos". En este contexto, el último miércoles había tuiteado otros mensajes: "Pase lo que pase, el sueño olímpico sigue intacto". Poco después, frente a las respuestas de sus seguidores, aclaró: "La salud va primero. Solo dije que mi sueño sigue intacto".

Pignatiello es una de los 143 atletas argentinos que ya habían logrado su clasificación a los Juegos Olímpicos. Los últimos en lograr el pasaje fueron Agustín Destribats, en la categoría hasta 65 kilos de la lucha libre, y el taekwondista Lucas Guzmán en la categoría 58 kilos.