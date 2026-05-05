Diego Simeone, a corazón abierto: el lamento por la eliminación en la Champions y la puerta abierta a un fin de ciclo

Los ojos colorados. Los pasos nerviosos. Un cúmulo de energía nuclear contenida, a punto de erosionar vaya uno a saber cómo. Un festejo con los puños en alto cuando había un tiro libre para... Arsenal y frente al área de Atlético de Madrid. Diego Simeone quería transmitir su pasión a los que estaban adentro. Desesperado. Así vivió los últimos minutos. Intentó modificar lo inevitable, pero la línea de cal lo contuvo reglamentariamente. No pudo hacer nada del otro lado. Tampoco supo tirar los hilos desde afuera esta vez. Lo habrá logrado en otras ocasiones. Hoy no.

🇪🇺🇪🇸 ESTÁ DESESPERADO EL CHOLO SIMEONE



ATLÉTICO DE MADRID ESTÁ QUEDANDO ELIMINADO ANTE ARSENAL A FALTA DE 15 MINUTOShttps://t.co/OxMk5N5Hxu — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) May 5, 2026

Luego dejó la cancha sumergido en la angustia. Siempre fue su sueño. “La Orejona”, le dice él. No la pudo tocar ni tan solo una vez. Ni como jugador, ni como DT. Y esta vez, la eliminación, con una derrota por 1-0 frente a Arsenal, suena a fin de ciclo. Es una hipótesis. Son muchos años. Tal vez la que se escapó era la última oportunidad. Porque también hay que ver dónde empezó y dónde llegó. Y su trabajo es respetado. Pero para su practicidad es objetivo cumplido o incumplido. Su mirada lineal no admite otro análisis. Afuera. No sirve. Lo deslizó con sus palabras.

🗣️ "LLEGAMOS MÁS LEJOS DE LO ESPERADO" Diego Simeone analizó la derrota del Atleti y felicitó al Arsenal pos su pase a la final de Champions League.



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Disfónico, primero enfrentó los micrófonos de las transmisiones oficiales. “Estoy orgulloso de nuestros jugadores, hicimos una Champions muy buena. Hemos dado lo máximo, llegamos mucho más lejos de lo esperado. Es una pena. Hicimos méritos, en la ida y hoy, para al menos permitirnos un alargue”, sostuvo el entrenador argentino.

En esa primera parte pública, levantó el pecho, a pesar de todo. “Tuvimos situaciones para poder marcar y no lo hicimos. En el segundo tiempo, mejoramos. Todos esos pequeños detalles que a veces están a favor nuestro, esta vez estuvieron del otro lado. No voy a hablar del arbitraje, estamos afuera. Felicito a Arsenal, que sabe competir. Tiene una línea de trabajo coherente, me gusta. Y un potencial económico que le permite competir de esta manera”, advirtió.

Un Simeone resignado, puro lamento Alastair Grant - AP

Y hubo más.

-¿A quién aplaudió al final del partido?

-A nuestra gente y a nuestros jugadores. Hemos hecho una Champions muy buena, dimos el máximo. En el partido de ida ya tuvimos situaciones para marcar y no lo hicimos. Aquí, en el segundo tiempo, mejoramos, nos metimos más en el partido, jugamos en su campo y tuvimos ocasiones.

-¿Cómo vio el pisotón a Griezmann?

-No hay nada que decir. Estamos fuera. Nosotros seguimos con nuestro trabajo, sin quedarnos en un detalle de algo que se ve y es muy evidente.

-Koke hablaba de seguir intentándolo. ¿Tiene fuerzas?

-No, ahora no. Seguro que ahora no...

Festeja Arsenal, Simeone consuela a sus jugadores ADRIAN DENNIS - AFP

Más tarde, en la conferencia de prensa, dejó otras frases con su sello. Dolor, convencimiento y la cabeza bien en alto, a pesar de todo.

Lo que pasó. “Si quedamos eliminados es que el rival ha hechos méritos, empezando por ser contundente en el primer tiempo. Siento tranquilidad, paz, de que el equipo lo dio absolutamente todo lo que tiene. Pudimos ganar el primer partido, pero no fuimos lo contundentes que se necesitaba. Hoy mejoramos defensivamente en la primera parte pero ofrecimos poco defensivamente, en la segunda mejoramos y hubo situaciones que no nos favorecieron”.

Lo que pasó II. “Y llegamos a un lugar que nadie imaginaba, a competir ante un rival muy bueno. Competimos con nuestras armas al lugar en el que podemos. Agradecimiento a la gente y los jugadores. Me siento orgulloso del lugar en el que estoy. Dije en la pretemporada que íbamos a competir y lo hicimos. Desgraciadamente no ganamos nada, pero llegamos a lugares a los que no es fácil ganar”.

Crecimiento. “Me da una realidad, que es la del Atlético como club, ha crecido enormemente, ahora es reconocido en Europa y el mundo como no lo era anteriormente, pero la gente quiere ganar, no le vale con llegar a la final”.

El dolor. “Estoy agradecido a los jugadores porque compiten. Somos los primeros que queremos ganar, pero no nos alcanza”.