Coronavirus. Paulo Dybala y Oriana Sabatini confirmaron que dieron positivo

Un mal momento para Dybala y su novia, en un contexto dramático para Italia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de marzo de 2020 • 16:20

El futbolista argentino Paulo Dybala y su novia, la artista Oriana Sabatini, confirmaron que dieron positivo de coronavirus tras los exámenes que les realizaron. Ambos residen en Italia , donde el cordobés se desempeña en Juventus , de Turín .

"Hola a todos, quería comunicarles que acabamos de recibir los resultados del test del Covid-19 y tanto Oriana como yo dimos positivo. Por fortuna nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos", escribió el atacante de Juventus en su cuenta de Instagram.

Hace algunos días, la pareja argentina aprovechó las redes sociales para compartir con sus seguidores cómo vive la cuarentena. Y como los trabajos de los dos requieren de buen estado físico, también muestran cómo encaran sus respectivos entrenamientos.

Dybala junto con su mujer, Oriana Sabatini Crédito: Instagram

Dybala no es el primer deportista argentino famoso víctima de la pandemia. Abrió esa lista Germán Pezzella, defensor de Fiorentina, cuyo caso fue difundido por el propio club la semana pasada, junto a los de algunos compañeros del plantel. El ex futbolista de River y del seleccionado aclaró que ya estaba aislado y que al cabo de un par de días ya habían desaparecido los síntomas.

Crédito: Instagram Pezzella

Otro colega, compatriota y también ex integrante del equipo nacional argentino, Ezequiel Garay, de Valencia (España), anunció que estaba contagiado de coronavirus y publicó una foto en la que se lo veía separado de su mujer por una ventana. De todos modos, el ex defensor de Newell's se mostró tranquilo por la situación.

Por otro lado, un compañero italiano de Dybala, Daniele Rugani, fue el primer contagiado en la Serie A , la categoría tope del fútbol de Italia. Con una particularidad: el defensor y Michaela Perisco esperan su primer hijo. "Llevo cuatro meses de embarazo, ¿qué pasa ahora?. Espero que el virus no afecte al bebé. Los médicos me aseguraron que no debería haber ningún problema, pero pónganse en mi lugar: es infinitamente aterrador", publicó la chica en redes sociales. Vale aclarar que en Inglaterra han nacido sanos niños de madres infectadas por el virus.

Juventus, club radicado en Turín, cuidad del muy afectado norte de Italia, tiene un tercer caso positivo de COVID-19: el del francés Blaise Matuidi. "Soy positivo, soy fuerte", clamó esta semana el mediocampista en redes sociales.

El caso Higuaín, diferente

Distinta es la situación de su compañero Gonzalo Higuaín, que viajó inesperadamente a la Argentina para acompañar a su madre, víctima de cáncer. En Italia se ha instalado el rumor de que el delantero rescindirá el contrato con la entidad blanquinegra.

A pesar de la situación y de los récords de muertes y de nuevos casos en el país peninsular, varios clubes italianos (Lazio, Napoli, Cagliari) plantean su deseo de que vuelva a haber entrenamientos colectivos, pero sus futbolistas rechazan ese escenario.