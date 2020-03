El argentino Manuel Lanzini, futbolista de West Ham, club de Inglaterra que tiene ocho jugadores con síntomas leves de coronavirus.

Ocho futbolistas de West Ham , el club londinense en el que juegan los argentinos Manuel Lanzini y Pablo Zabaleta, "tienen síntomas leves de coronavirus", según contó Karren Brady, vicepresidenta de la entidad. Los ocho jugadores están en aislamiento preventivo . "Me alivia saber que los ocho están bien y en compañía de sus familias", escribió Brady en su habitual columna para el diario The Sun.

"El coronavirus no está a más de un apretón de manos, una tos o un estornudo de distancia, por lo que ninguno de nosotros puede ser complaciente", alertó la ejecutiva sobre la enfermedad que tiene en vilo a todo el mundo y ya confinó a más de mil millones de personas. Si bien no trascendieron los nombres de los ocho futbolistas que están aislados y presentan síntomas, no es la primera vez que West Ham es noticia por el coronavirus. A comienzos de marzo su entrenador, David Moyes, había iniciado su cuarentena voluntaria como medida de precaución: días antes había estado en contacto directo con el español Mikel Arteta, entrenador de Arsenal, quien dio positivo de coronavirus en su análisis.

Al igual que muchos clubes alrededor del mundo, West Ham puso a disposición de sus futbolistas planes de acondicionamiento físico para que el regreso a los entrenamientos, prevista por ahora para el próximo 13 de abril, sea lo menos traumática posible. La fecha, de todas maneras, se mantiene entre signos de pregunta, igual que el 30 de abril, cuando el fútbol profesional podría llegar a retornar en Inglaterra.

Según Brady, los clubes de la Liga Premier (máxima categoría en Inglaterra) se comprometieron a terminar la temporada y no declararla nula. "Cuando hablamos por última vez acordamos volver lo más pronto posible. Y que, si era necesario, hubiera partidos que se jugaran en julio. Este es el plan y lo queremos cumplir", asumió Brady.