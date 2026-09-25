“Creo que un bicho me pegó”: el particular imprevisto que sufrió Franco Colapinto durante la práctica en Bakú

El piloto argentino Franco Colapinto largará en el décimo lugar en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1, luego de la tanda de clasificación que se realizó este viernes. En la última práctica libre, que se hizo por la mañana en el circuito de Bakú, el argentino tuvo un particular incidente, cuando avisó por radio a su equipo que un insecto chocó contra su auto.

Durante la última sesión de entrenamientos, Colapinto se comunicó con su ingeniero de pista, Stuart Barlow, para avisarle sobre la situación. “Creo que un bicho me pegó en la curva 7 y se quedó atascado en el auto”, le dijo el corredor por la radio.

El equipo Alpine revisó inmediatamente los valores del estado del motor y Barlow le confirmó que no detectaron problemas en los parámetros de la máquina, por lo que asumían que el inconveniente no afectó el rendimiento del auto y que la temperatura se mantuvo en los niveles normales.

Cómo siguió su carrera

Más allá del suceso, Colapinto quedó en el décimo puesto y registró su mejor vuelta en 1:45.592, por lo que quedó a 1s670 del líder de la tanda, el holandes Max Verstappen, quien marcó el mejor tiempo con su Red Bull en 1:43.922.

Detrás de Verstappen se ubicaron George Russell (Mercedes), Lewis Hamilton (Ferrari), Kimi Antonelli (Mercedes) y Charles Leclerc (Ferrari). Por su parte, el francés Pierre Gasly, compañero de equipo del argentino en Alpine, terminó en la sexta posición con una marca de 1:44.637.

Las posiciones de ambos pilotos de Alpine en esa tercera práctica

Su clasificación

El Gran Premio de Azerbaiyán es la 15.ª fecha del campeonato 2026 de Fórmula 1 y su actividad se organizó entre el jueves y el sábado porque el domingo 27 de septiembre se conmemora el Día del Recuerdo en el país asiático, un feriado nacional en homenaje a los caídos en la guerra de Nagorno-Karabaj de 2020.

En la tanda de clasificación de este viernes, Franco Colapinto logró avanzar hasta la Q3 y largará desde la décima posición en el Gran Premio del sábado. El argentino tuvo una actuación de menor a mayor. Tras superar la Q1, consiguió una clasificación a la última ronda en el cierre de la Q2, cuando llegó a los 1:44.683 y superó por apenas 92 milésimas a Oliver Bearman para meterse entre los diez mejores.

Colapinto partirá del décimo puesto Pavel Bednyakov - AP

Aun así, la definición de la Q3 fue difícil para el argentino: en su primer intento obtuvo una bandera amarilla al pasarse de largo en la curva 15, lo que lo obligó a cerrar su última vuelta con un juego de neumáticos al límite, quedando a 0.397 de Carlos Sainz y concretando el 10° lugar. Por su parte, su compañero de equipo Pierre Gasly concretó una gran sesión al ubicar su Alpine en la séptima plaza.

La pole position quedó en manos del británico George Russell (Mercedes), quien voló en el trazado urbano con un tiempo de 1:42.526, aventajando por casi ocho décimas a Charles Leclerc (Ferrari) y Oscar Piastri (McLaren).

La gran sorpresa de la jornada la protagonizó el líder del campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes), quien golpeó el muro en la Q1, dañó la suspensión delantera izquierda de su auto y quedó relegado al 16.° puesto de la grilla.