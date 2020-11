Cristian Fabbiani, ex delantero de Labús y River, entre otros

Cristian Fabbiani, ex delantero de Lanús, River y Newell's, entre otros, repasó su carrera y analizó las diferencias entre el fútbol profesional que él practicó y el actual y hasta los talles de las camisetas

El "Ogro" estuvo como invitado del programa ESPN Fútbol Show y contó sus vivencias en el exterior y los momentos en que estuvo fuera de forma en relación a al nivel de competencia que exige el fútbol.

Sobre su estadía en Rumania, Fabbiani contó que vivió en la ciudad de Cluj durante un año y medio. "Tuve la suerte de salir campeón junto a nueve argentinos. Fuimos bicampeones cuando el club no había ganado nada, los sábados ganábamos y teníamos los premios en el momento. Volví porque nació mi hija, en Rosario", recordó el ex delantero.

Luego no dudó en opinar sobre la que considera que es la mejor hinchada entre todos los equipos por los que jugó: "La mejor hinchada donde yo jugué es la del Beitar de Jerusalén. No existe ningún equipo en la Argentina".

Ante el asombro de Fantino con esa afirmación, Fabbiani agregó: "¿Viste que siempre dicen los argentinos..? Son diferentes, están locos, no hay armas ni nada, pero se cruzan las hinchadas y parece una pelea de romanos y espartanos. Israel es un muy lindo país para vivir, fue el país en el que mejor me sentí. Allá viví ocho meses", rememoró Fabbiani.

Cristian Fabbiani repasó su carrera Crédito: Instagram

Luego, Fabbiani opinó que en la actualidad el entrenamiento es todo en el fútbol, diferente a cuando é se desempeñaba como profesional. "Antes si jugabas bien y no estabas bien físicamente, hacías la diferencia. Hoy los pibes vuelan, el jugador profesional tiene que ir tres veces al gimnasio".

El ahora panelista recordó la camiseta que usó cuando jugó en el club de floresta y se había separado y no estaba bien físicamente. "¿Cómo aceptaste la de All Boys? Con lácteos Barraza de publicidad...", le preguntó el conductor Alejandro Fantino. "Me dieron la 12. Ese año fue fatal, estaba gordo, hecho un desastre", contestó Fabbiani.

A su vez, Fabbiani hizo hincapié en la diferencia de tamaño en las camisetas actuales en comparación con las que él usaba. "El otro día me dieron una camiseta y es imposible, son apretadas, no te entran, pasás vergüenza".

Fabbiani jugó su último partido con la camiseta de Deportivo Merlo en la Primera C. Tuvo una larga trayectoria en varios clubes argentinos y del exterior. Además, superó varias lesiones, entre las cuales figura la de ligamentos cruzados y también le extirparon un tumor de su pierna derecha.