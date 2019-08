Ibrahimovic y Pavón, la dupla de ataque que disfruta Barros Schelotto en los Ángeles Galaxy. Crédito: USA Today

15 de agosto de 2019 • 11:34

El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic volvió a elogiar al argentino Cristian Pavón, su nuevo compañero en Los Ángeles Galaxy, al asegurar que "es demasiado bueno" para la liga MLS de Estados Unidos. Luego del triunfo de anoche sobre FC Dallas por 2-0, el experimentado delantero del equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto vaticinó que Pavón "no durará mucho tiempo" en la liga de Estados Unidos.

"Es demasiado bueno para la MLS, creo que no durará mucho tiempo acá, y debemos aprovecharlo mientras siga", manifestó Zlatan, autor de los dos goles que tuvieron participación del ex atacante de Boca, recientemente incorporado.

En su segundo partido con el equipo del "Mellizo", Pavón inició la jugada del primer gol y luego recibió la falta para el penal que Zlatan convirtió para el segundo.

"Es su segundo partido. En Washington (ante DC United) fue nuestro mejor elemento y esta noche también hizo diferencia. Jugué con muchos grandes jugadores a lo largo de mi carrera y yo veo cuando un jugador es la diferencia y él es la diferencia", agregó el ex Barcelona e Inter, entre otros. "Creo que cualquier equipo quisiera un jugador así y estamos muy contentos de que esté con nosotros", cerró.

Por su parte, "Kichan" Pavón valoró la "continuidad" que no tuvo en los últimos meses en Boca Juniors. "Me gusta mucho porque me dejan hacer mi juego y poder ser desequilibrante. En Boca no tuve tanta continuidad en los últimos partidos, pero acá tengo la confianza del técnico que me está dando minutos y trato de aprovecharlos", expresó.

Dos goles de Brian Fernández en el triunfo de Portland Timbers

Brian Fernández, figura en Portland Timbers. Fuente: LA NACION

El delantero argentino Brian Fernández convirtió anoche dos goles en el triunfo de Portland Timbers ante Chicago Fire, por 3 a 2, en otro partido de la MLS.

Fernádez (ex Defensa y Justicia, Racing y Sarmiento), llegó a Portland proveniente de Necaxa de México y presenta la notable efectividad de 10 goles en 10 partidos.

En Portland, que fue local en el Providence Park de Oregon, también jugaron los argentinos Sebastián Blanco (ex Lanús y San Lorenzo) y Diego Valeri (ex Lanús) como titulares, e ingresó en el segundo tiempo el Tomas Conechny (ex San Lorenzo).

En la Conferencia Este el puntero Philadelphia Union (26 cotejos ) 45 puntos, seguido por Atlanta United (25) con 42 y DC United (26) con 39; mientras que en el Este Los Angeles FC es líder con (24) 55 unidades, seguido por Minnesota United (25) con 41 y Los Angeles Galaxy (25) con 40.País