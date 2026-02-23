Luis Figo y su físico privilegiado a los 53 años: en qué consiste su dieta y los alimentos que eliminó por completo

Luis Figo fue un jugador emblema del fútbol mundial al vestir las camisetas del Real Madrid, FC Barcelona, Inter de Milán y Sporting de Lisboa. A su derrotero, repleto de títulos colectivos y personales -fue Balón de Oro en el 2000-, hay que sumarle su presencia en la selección de Portugal.

En el año 2009, con la camiseta del Inter de Milán, Figo le puso final a su carrera profesional para darle paso a una vida completamente diferente: se dedicó a jugar al golf y a negocios empresariales que ocuparon gran parte de su rutina. Aún sin estar vinculado directamente al deporte profesional, el portugués jamás descuidó su estado físico. Tal es así que a sus 53 años muestra su figura en las redes sociales como una muestra cabal que el paso del tiempo no lo avejentó.

Luis Figo jugó en el Real Madrid

En una entrevista con Men’s Health, el exjugador de Real Madrid dio las claves para mantenerse en forma a su edad y qué alimentos eliminó de su dieta para mantenerse en forma. “No hay secretos en la vida. La constancia, el ejercicio y comer bien. Ah, y no tener mucho estrés. La calidad de vida es importante”, explicó sobre la fórmula que lleva a cabo desde el día que dejó de jugar al fútbol.

“Como sano, no como fritos, una buena base vegetal, mucha fruta y legumbres, pescado y carne. Mucho alimento al horno... Como lo que me gusta siempre dentro de esos parámetros. Cuando voy a cenar con amigos, ahí sí que como lo que quiero", explicó sobre su régimen que es estricto por momentos y, flexible, por otros.

El escultural físico de Luis Figo a sus 53 años

Dentro de la flexibilidad de su rutina, Figo comentó acerca de los “permitidos” que los compensa con rutinas de gimnasio para evitar el desbalance calórico. “Cuando tengo disponibilidad y ganas, y también cuando me paso un poco con la comida y bebida", afirmó el hoy empresario.

Por otra parte, Figo sostuvo que jamás necesitó de un psicólogo o de una preparación especial para afrontar sus obligaciones deportivas: “Básicamente entrenaba al máximo durante la semana par poder llegar al fin de semana y estar al 100% para responder a las dificultades. Pero no es que yo me pusiese a meditar, o hablar con alguien, eso nunca pasó, y gracias a Dios tenía la cualidad de entrar en el campo y abstraerme para hacer mi trabajo“.

Luis Figo transcurre su vida entre el golf y el rubro empresarial

Figo concluyó su carrera profesional el 31 de mayo de 2009 cuando, con la camiseta del Inter de Milán, disputó su último partido contra el Atalanta. A partir de ahí, su figura estuvo más emparentada a otras actividades, sin dejar de cuidarse y alimentarse adecuadamente.