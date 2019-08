Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de agosto de 2019 • 13:29

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi ya tienen un privilegiado lugar en el Olimpo del fútbol mundial al ser dos de las máximas figuras de la historia del deporte. Y, pese a que hace más de un año y medio que no se enfrentan directamente, el duelo entre ambos continúa por las aspiraciones individuales y colectivas de cada uno: el portugués con Juventus y el argentino con Barcelona intentarán conquistar esta temporada la ansiada Champions League.

Después de casi 10 años de competencia en la Liga de España, Cristiano eligió partir a Italia en búsqueda de nuevos desafíos, pero continúa marcando que extraña la competencia entre ambos. "Realmente admiro la carrera que ha tenido. Y ya he hablado de la decepción cuando dejé España, porque apreciaba la rivalidad con él", comentó el atacante de la Juve en una entrevista con el canal portugués TVI.

"Cuando me ve ganar trofeos debe dolerle. Y lo mismo para mí cuando lo hace él. Pero no tengo dudas de que Messi me ha convertido en un mejor jugador y viceversa. Las rivalidades son buenas, saludables, en el fútbol o en cualquier deporte", agregó Ronaldo, quien acumula 29 títulos a nivel clubes (entre Manchester United, Real Madrid y Juventus) y dos con la Selección de Portugal. Por su parte, Leo suma 34 coronas con el Barça.

"Es una buena rivalidad, pero no es única. Michael Jordan las tenía en el básquetbol, Ayrton Senna y Prost en la Formula 1... lo que todos tenían en común es que eran rivalidades saludables. Yo tengo una excelente relación profesional con Messi porque hemos estado compartiendo los mismos momentos durante 15 años", comentó el luso, que disputó 34 partidos oficiales contra el argentino, con 10 victorias, nueve empates y 15 derrotas. ¿Quién anotó más goles? Messi suma 21, dos más que CR7.

Por último, dejó la puerta abierta de un posible encuentro diferente entre ambos: "Nunca hemos cenado juntos, pero no veo por qué no podemos hacerlo en un futuro. No tendría ningún problema, él es argentino y mi esposa también". ¿Lo invitará Cristiano a cenar a Lionel?