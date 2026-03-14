Los Pumas 7s le ganaron a España con un try espectacular después de la bocina y avanzaron a las semifinales en Nueva York

A este equipo de los Pumas 7s le hacía falta una muestra de carácter como esta para afianzar su crecimiento y empezar a creer en la consolidación de este nuevo plantel. Ante España perdían por 26-7 al entretiempo y lo remontaron en la última pelota para el triunfo por 27-26 en Nueva York. El try de Sebastián Dubuc sobre el cierre aseguró la clasificación a las semifinales por segunda vez en la temporada.

No hubo gestos de resignación cuando se juntaron en la ronda del entretiempo. España había sido ampliamente superior, imponía su ritmo de juego y quebraba con facilidad una defensa que aún tiene mucho margen de mejora a nivel colectivo, pero sobre todo individual. Los tries de Tiago Romero Basco (argentino, ex SIC), Eduardo López, Manu Moreno y Pol Pla podían haber derrumbado las aspiraciones de este equipo argentino, que sólo golpeó en la primera mitad a través de una genialidad de Luciano González. Pero en la segunda etapa los conducidos por Santiago Gómez Cora se recompusieron con una frescura mental propia de las mejores épocas de los Pumas 7s.

Los Pumas 7s celebraron sobre el final del partido ante España en Nueva York; un gran triunfo, con reacción, para llegar a las semifinales Zach Franzen - World Rugby

Tuvieron la paciencia necesaria para construir la remontada, algo que no es tan simple en una disciplina como el seven, donde el reloj corre y las acciones transcurren a un ritmo frenético. Santiago Vera Feld descontó en una de las primeras acciones del segundo tiempo, en el que los Pumas 7s tuvieron mejoras notables en defensa, con el capitán Santiago Álvarez Fourcade como punto más alto en lo que respecta a las acciones sin la pelota. Un quiebre de Matteo Graziano a casi dos minutos del final alimentó la ilusión, que creció aún más con la conquista de Juan Patricio Batac, tras un error en la salida en la salida de su campo del conjunto europeo.

A 30 segundos del final, Luciano González Rizzoni pescó una pelota fundamental después de una salida para obtener la última posesión. El mejor jugador del mundo del 2025 es vital en esta transición de los Pumas 7s, desde el juego, su polifuncionalidad, pero sobre todo desde el ímpetu y su contagio al resto. La última pelota del partido fue una de las predilectas para los Pumas 7s: un scrum con todo el ancho de la cancha para atacar. Allí, Marcos Moneta marcó la diferencia, agrupó dos defensores y asistió al veloz Sebastián Dubuc, que aceleró, esquivó el tackle del defensor interno y se zambulló de palomita, para luego fundirse en un abrazo con Batac y el propio Moneta.

El try del triunfo de los Pumas 7s ante España

En tiempo cumplido, #LosPumas7s tuvieron paciencia, combinaron buenos pases y Sebastián Dubuc le puso su firma al try del triunfo por 27-26 frente a España.



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Del otro lado de la cancha, González Rizzoni levantó los brazos, luego de concretar un triunfo muy significativo desde lo anímico, ante un rival que había perdido cinco de los últimos seis enfrentamientos. En el sexto torneo en la temporada, es la segunda vez que logran superar la fase de grupos y acceder a las semifinales. Además, con un partido por jugar, se podrán dar el lujo de rotar jugadores y regular energías para la jornada del domingo.

Lo mejor de Los Pumas - España

En el primer turno, los Pumas 7s habían derrotado con autoridad a Fiji por 31-12, en una de sus mejores producciones en la temporada, por el nivel durante los 14 minutos ante un rival de peso. Marcos Moneta y Santino Zangara apoyaron por duplicado, mientras que Juan Patricio Batac marcó el suyo en una categórica victoria ante uno de los líderes del ranking. Sin margen de error, Fiji le ganó por 24-19 a Gran Bretaña en su segundo compromiso y deberá superar a España en el último turno para clasificar a las semifinales y seguir con chances de ganar la serie.

Desde las 16:52, Argentina cerrará la fase de grupos ante Gran Bretaña, el peor equipo del SVNS, último en la tabla con apenas cuatro triunfos en sus 27 encuentros. Una buena oportunidad para continuar en el camino ascendente.