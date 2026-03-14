Posiciones del Torneo Apertura, en vivo: así se juega la fecha 11

El certamen que abrió la temporada en la máxima categoría del fútbol argentino reúne 30 equipos que se enfrentan en dos zonas; los ocho primeros de cada una avanzan a octavos
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La fecha 11 del Torneo Apertura 2026 se juega desde este sábado 14 hasta el martes 17 de marzo con 15 partidos. El más destacado de la jornada es el clásico cordobés entre Belgrano y Talleres, aunque también hay otros encuentros relevantes como River vs. Sarmiento y Unión vs. Boca. Las tablas de posiciones y el detalle de cada uno de los 15 compromisos de esta jornada se pueden seguir en vivo en canchallena.com.
Para este campeonato, los 30 clubes fueron divididos en dos zonas de 15 cada una. Se enfrentan todos contra todos y, además, cada equipo disputa un interzonal y un clásico o emparejamiento contra un rival del otro grupo. Luego de 16 fechas, los ocho mejores de cada uno avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a partido único hasta dirimir el campeón, que se clasificará a la Copa Libertadores 2027.
La temporada continuará en el segundo semestre con el Clausura, que tendrá el mismo formato y fixture pero con las localías invertidas. Los puntos que los clubes sumen en la primera etapa de los dos campeonatos (sin considerar los duelos de eliminación directa) se contarán tanto en la Tabla Anual como en la de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2027, mientras que el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón en el que este año se promedian las unidades conseguidas en los certámenes de 2024, 2025 y 2026.
Así se juega la fecha 11
Sábado 14 de marzo
- 19: Platense vs. Vélez (Zona A) - ESPN Premium
- 21: Rosario Central vs. Banfield (Zona B) - TNT Sports
Domingo 15 de marzo
- 15.15: Gimnasia de La Plata vs. Independiente Rivadavia (Zona B) - TNT Sports
- 17.30: Belgrano vs. Talleres (Interzonal) - TNT Sports
- 19.45: River vs. Sarmiento (Zona B) - ESPN Premium
- 22: Unión vs. Boca (Zona A) - TNT Sports
- 22: Tigre vs. Argentinos Juniors (Zona B) - ESPN Premium
Lunes 16 de marzo
- 15.30: Barracas Central vs. Atlético Tucumán - TNT Sports
- 15.30: Aldosivi vs. Huracán (Zona B) - ESPN Premium
- 18.30: San Lorenzo vs. Defensa y Justicia (Zona A) - TNT Sports
- 20: Racing vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) - ESPN Premium
- 22.15: Instituto vs. Independiente (Zona A) - TNT Sports
Martes 17 de marzo
- 19: Lanús vs. Newell’s (Zona A) - ESPN Premium
- 21.15: Central Córdoba vs. Deportivo Riestra (Zona A) - TNT Sports
- 21.15: Gimnasia de Mendoza vs. Estudiantes de La Plata (Zona A) - ESPN Premium
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