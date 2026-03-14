Posiciones del Torneo Apertura, en vivo: así se juega la fecha 11

La fecha 11 del Torneo Apertura 2026 se juega desde este sábado 14 hasta el martes 17 de marzo con 15 partidos. El más destacado de la jornada es el clásico cordobés entre Belgrano y Talleres, aunque también hay otros encuentros relevantes como River vs. Sarmiento y Unión vs. Boca. Las tablas de posiciones y el detalle de cada uno de los 15 compromisos de esta jornada se pueden seguir en vivo en canchallena.com.

Para este campeonato, los 30 clubes fueron divididos en dos zonas de 15 cada una. Se enfrentan todos contra todos y, además, cada equipo disputa un interzonal y un clásico o emparejamiento contra un rival del otro grupo. Luego de 16 fechas, los ocho mejores de cada uno avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a partido único hasta dirimir el campeón, que se clasificará a la Copa Libertadores 2027.

Vélez es el mejor equipo del campeonato hasta el momento y lidera el Grupo A en soledad Nacho Amiconi

La temporada continuará en el segundo semestre con el Clausura, que tendrá el mismo formato y fixture pero con las localías invertidas. Los puntos que los clubes sumen en la primera etapa de los dos campeonatos (sin considerar los duelos de eliminación directa) se contarán tanto en la Tabla Anual como en la de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2027, mientras que el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón en el que este año se promedian las unidades conseguidas en los certámenes de 2024, 2025 y 2026.

Así se juega la fecha 11

Sábado 14 de marzo

19: Platense vs. Vélez (Zona A) - ESPN Premium

21: Rosario Central vs. Banfield (Zona B) - TNT Sports

Domingo 15 de marzo

15.15: Gimnasia de La Plata vs. Independiente Rivadavia (Zona B) - TNT Sports

17.30: Belgrano vs. Talleres (Interzonal) - TNT Sports

19.45: River vs. Sarmiento (Zona B) - ESPN Premium

22: Unión vs. Boca (Zona A) - TNT Sports

22: Tigre vs. Argentinos Juniors (Zona B) - ESPN Premium

Belgrano y Talleres de Córdoba protagonizarán una nueva edición del clásico cordobés este domingo Club Atlético Belgrano

Lunes 16 de marzo

15.30: Barracas Central vs. Atlético Tucumán - TNT Sports

15.30: Aldosivi vs. Huracán (Zona B) - ESPN Premium

18.30: San Lorenzo vs. Defensa y Justicia (Zona A) - TNT Sports

20: Racing vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) - ESPN Premium

22.15: Instituto vs. Independiente (Zona A) - TNT Sports

Martes 17 de marzo