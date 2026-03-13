Así quedó el cuadro femenino de semifinales del Masters 1000 de Indian Wells 2026

Este jueves se disputaron los cuartos de final del certamen femenino del Masters 1000 de Indian Wells 2026 y, de esta manera, quedaron definidas las cuatro semifinalistas. Los cruces serán así: Aryna Sabalenka vs. Linda Noskova y Elina Svitolina vs. Elena Rybakina. Ambos partidos se llevarán a cabo este viernes en el complejo Indian Wells Tennis Garden de California, Estados Unidos, con transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium.

La primera en meterse entre las cuatro mejores del tercer certamen de esta categoría en lo que va de la temporada de mujeres fue la checa Noskova (14° del ranking WTA), quien dejó en el camino a la revelación de esta edición, la australiana Talia Gibson (112°), tras ganarle por 6-2, 4-6 y 6-2. Busca su primer Masters 1000 y, a su vez, el segundo título de su carrera tras la obtención del WTA 500 de Monterrey 2024.

Luego llegó el turno de la bielorrusa Sabalenka (1°), que necesita llegar a la final para no perder puntos en el escalafón mundial, aunque pase lo que pase seguirá en lo más alto por la caída de Iga Swiatek. Para avanzar, eliminó a la canadiense Victoria Mboko (10°) por 7-6 (0) y 6-4. De consagrarse, sumará un nuevo Masters 1000 a su vitrina, en la que ya acumula nueve trofeos de esta envergadura: tres en Madrid y Wuhan, y uno en Doha, Miami y Cincinnati.

Posteriormente, la ucraniana Svitolina (9°) protagonizó el batacazo de cuartos de final al vencer nada menos que a la polaca Swiatek, la segunda mejor jugadora del mundo en la actualidad y bicampeona de Indian Wells, por 6-2, 4-6 y 6-4. A sus 31 años ganó cuatro torneos de esta categoría: Dubái 2017, Toronto 2017, y Roma 2017 y 2018.

Por último, la kazaja Rybakina (3°), campeona del Australian Open a principios de este año, venció a la local Jessica Pegula (5°) por 6-1 y 7-6 (4). Además del título, busca su premio doble, ya que si supera las semifinales pasará a Swiatek y quedará segunda en el ranking WTA. Es la única de las cuatro semifinalistas que ya sabe lo que es coronarse en el “quinto Grand Slam”, ya que en 2023 derrotó en la final a Sabalenka.

Máximos ganadores del Masters 1000 de Indian Wells

ATP

Novak Djokovic y Roger Federer: Cinco títulos.

Rafael Nadal, Jimmy Connors, Michael Chang y Carlos Alcaraz: Dos.

WTA