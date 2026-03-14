Franco Colapinto en la prueba de clasificación del Gran Premio de China de Fórmula 1, en vivo
Tras resultar 14º en la sprint, el argentino afronta con Alpine la qualy para la carrera de este domingo en Shanghái
Franco mejora 1,5 segundos
El segundo tiempo de Franco Colapinto es de 1m34s388/1000, que es 1s585/1000 mejor que el anterior. De estar al borde de la zona de eliminación el argentino pasa al 4º lugar. Pero aún faltan 8 minutos para el desenlace de la prueba de clasificación.
Colapinto marca la primera referencia
Con una vuelta de 1m35s973/1000, Franco Colapinto establece el primer mejor registro de la Q1. Tempranero en abordar el circuito, el argentino queda al tope de los tiempos, pero en seguida es rebasado.
El inicio de la tanda, con Franco "ansioso"
Franco Colapinto está segundo en la calle de boxes para salir a la pista con su Alpine, en espera del semáforo verde. Solamente Valtteri Bottas, que salió del box de Cadillac, el último en la pit lane, está delante de él, atravesado. La luz cambia de color y los autos quedan habilitados para protagonizar la competencia por el mejor lugar de largada.
Colapinto va por otro progreso
Luego de cierto avance en la carrera corta respecto a la qualy para la sprint, Franco Colapinto procurará un mejor lugar de salida para el domingo, tras partir 16º en la competencia breve.
Cómo será la sesión
La tanda clasificatoria constará de tres partes: la Q1, que se extenderá 18 minutos, eliminará a los seis pilotos más lentos del parque y les asignará los lugares de partida entre el 17º y el 22º; la Q2, que durará 15 minutos, marginará a otros seis y los ordenará entre el 11º y el 16º, y la Q3, que abarcará 13 minutos, definirá la pole position y los otros nueve mejores lugares para la salida de la carrera principal. La acción durará una hora sobre la pista del Circuito Internacional de Shanghái, que mide 5451 metros y está 7,3 metros sobre el nivel del mar.
El seguimiento a la qualy de China al instante
Bienvenidos a la cobertura minuto por minuto de la prueba de clasificación del Gran Premio de China de Fórmula 1, que determinará el orden de salida de la carrera principal del fin de semana, programada para el domingo. La qualy, última actividad del sábado, se iniciará a las 4 de Argentina y será televisada por Fox Sports y la plataforma Disney+, y reportada en directo por LA NACION.
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