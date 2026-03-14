Franco Colapinto en la prueba de clasificación del Gran Premio de China de Fórmula 1, en vivo

La tanda clasificatoria constará de tres partes: la Q1, que se extenderá 18 minutos, eliminará a los seis pilotos más lentos del parque y les asignará los lugares de partida entre el 17º y el 22º; la Q2, que durará 15 minutos, marginará a otros seis y los ordenará entre el 11º y el 16º, y la Q3, que abarcará 13 minutos, definirá la pole position y los otros nueve mejores lugares para la salida de la carrera principal. La acción durará una hora sobre la pista del Circuito Internacional de Shanghái, que mide 5451 metros y está 7,3 metros sobre el nivel del mar.