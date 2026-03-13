Masters 1000 de Indian Wells: partidos de hoy y cómo está el cuadro

El primer certamen de la categoría en la temporada continúa este viernes en California; se definen las finalistas del certamen femenino
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Este viernes continúa la actividad en la edición 2026 del Masters 1000 de Indian Wells, el primer certamen de esta categoría en lo que va de la temporada (el tercero entre las mujeres). Después de varios días de mucha actividad, se disputan apenas dos partidos correspondientes a las semifinales femeninas. En la Argentina, los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.
Las cuatro mejores de esta edición se definieron en la jornada de este jueves. Primero, Linda Noskova (14° del ranking WTA) dejó en el camino a Talia Gibson (112°) por 6-2, 4-6 y 6-2. Luego, Aryna Sabalenka (1°) eliminó a Victoria Mboko (10°) por 7-6 (0) y 6-4. Posteriormente, Elina Svitolina (9°) protagonizó el batacazo de cuartos de final al vencer nada menos que a Iga Swiatek (2°) por 6-2, 4-6 y 6-4. Por último, Elena Rybakina (3°) venció a Jessica Pegula (5°) por 6-1 y 7-6 (4).
La primera semifinal la protagonizarán Sabalenka y Noskova a las 20 (horario argentino). La bielorrusa necesita llegar a la final para no perder puntos en el escalafón mundial, aunque pase lo que pase seguirá en lo más alto por la caída de Swiatek. La checa, por su parte, busca su primer Masters 1000 y, a su vez, el segundo título de su carrera tras la obtención del WTA 500 de Monterrey 2024.
El segundo cruce, en el que quedarán definidas las dos finalistas, será entre Rybakina y Svitolina a partir de las 22. La kazaja, campeona del Australian Open 2026, es la única de las cuatro semifinalistas que ya sabe lo que es coronarse en el “quinto Grand Slam”, ya que en 2023 derrotó en la final a Sabalenka. La ucraniana, por su parte, ya ganó cuatro torneos de esta categoría: Dubái 2017, Toronto 2017, y Roma 2017 y 2018.
Así se juegan las semifinales femeninas de Indian Wells 2026
- 20: Aryna Sabalenka vs. Linda Noskova - Court central del complejo Indian Wells Tennis Garden de California, Estados Unidos.
- 22: Elena Rybakina vs. Elina Svitolina - Court central del complejo Indian Wells Tennis Garden de California, Estados Unidos.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
An epic semifinal lineup awaits tomorrow 🎾#TennisParadise pic.twitter.com/00wlov65GA— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 13, 2026
Cómo ver online el Masters 1000 de Indian Wells 2026
El Masters 1000 de Indian Wells 2026 se extiende hasta el domingo 15 de marzo en el Indian Wells Tennis Garden de California, Estados Unidos. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.
- ESPN y sus diferentes señales.
- Disney+ Premium.
Máximos ganadores del Masters 1000 de Indian Wells
ATP
- Novak Djokovic y Roger Federer: Cinco títulos.
- Rafael Nadal, Jimmy Connors, Michael Chang y Carlos Alcaraz: Dos.
WTA
- Martina Navratilova, Mary Joe Fernández, Steffi Graf, Lindsay Davenport, Serena Williams, Kim Clijsters, Daniela Hantuchová, María Sharápova, Victoria Azarenka e Iga Swiatek: Dos.
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