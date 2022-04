El dardo del popular influencer Hasbulla a Cristiano Ronaldo: “Lo único que hace es pasar la pelota”

Hasbulla Magomedov, más bien conocido en las redes sociales como Hasbu, es una influencer ruso de 19 años, que se convirtió en un personaje divertido para quienes consumen las plataformas virtuales. Nacido en la localidad de Ashka, el influencer logró captar la atención de sus seguidores con sus ocurrencias y, en las últimas horas, eligió como contrincante a Cristiano Ronaldo, el futbolista que actualmente juega en el Manchester United y la selección de Portugal.

A pesar de su gran repercusión, Hasbu se muestra muy preservado a la hora de dar entrevistas y de contar su vida personal. Quien logró cruzar ese cerco fue el reconocido presentador y jugador de fútbol americano Caleb Pressley, quien indagó sobre sus orígenes, cómo encara su popularidad y abordó su enemistad con Abdu Rozik, con quien tuvo varios cruces mediáticos. Oriundo de la República de Tayikistán, el tercero en discordia sufre el mismo trastorno de acondroplasia, la forma más frecuente de enanismo, que según los expertos se genera por una alteración de origen cromosómica.

Pressley, astuto para sacar información y algún título rimbombante, le mostró una foto que se sacaron Rozik y Ronaldo, a quienes los une una gran amistad. Hasbu, sin rodeos, le apunto a la celebridad del fútbol. “No me podría importar menos Cristiano Ronaldo. Soy más famoso que él”, relató de manera contundente, fiel a su estilo controversial. No obstante, sin pelos en la lengua, apuntó contra su actividad profesional: “Lo único que hace en los partidos es pasar la pelota”.

Abdu Rozik y Cristiano Ronaldo

Al ser personalidades de mucho impacto en las redes sociales, los idas y vueltas son constantes. Enterado de la acusación de Hasbu a CR7, Abdu no dejó pasar la oportunidad de mojarle la oreja y por qué no, generar un nuevo capítulo en esta historia: “¿Más famoso que Cristiano?”, lanzó, en continuado de emojis de risa y la cara de un payaso. “Puedo ver tu pañal”, agregó, en tono burlón.

Abdu Rozik reavivó la pelea con Hasbu y le salió al cruce en las redes sociales Foto: Twitter @calebpressley

Además de probarse en las redes, ambos quisieron probar sus dotes en un combate de UFC, pero los agentes de ambos no lograron acordar una cifra satisfactoria. Una de las versiones que circuló es que el ente organizador no logró satisfacer las necesidades de Hasbulla, a quien le ofrecieron un monto cercano a los 94 mil dólares.

Hasbu y su vínculo con otro futbolista de elite

Al estar en boca de la mayoría de las personas en las redes, el ruso empezó a ascender en otros ámbitos y uno de ellos fue el deportivo, donde varias celebridades del mundo del fútbol también lo alaban. Uno de ellos es el delantero noruego Erling Haaland, actualmente en el Borussia Dortmund de la Bundesliga alemana.

En su cuenta de Instagram, Haaland mostró la taza con la cara de Hasbu Foto: Instagram @erling.haaland

En el perfil personal de su cuenta de Instagram, donde lo siguen 14.9 millones de personas, el atacante de 21 años se sacó una foto con una taza que tiene la cara de Hasbu, seguido del lema “It´s time for a lovely cup of tea”, que en castellano significa “Es hora de tomar una rica taza de te”.