Cristiano Ronaldo no tomaba ni en Navidad y entrenaba como en la guerra

El exfutbolista Dimitar Berbatov fue uno de los compañeros que Cristiano Ronaldo se cruzó en su paso por el Manchester United, donde jugó desde 2003 hasta 2009. Sobre los años que compartieron, el búlgaro recuerda al portugués como muy disciplinado y con un gran espíritu competitivo, dos cualidades que lo llevaron a donde está hoy, consagrado como uno de los mejores deportistas del momento.

"He sido un tipo afortunado por compartir aquella temporada juntos. Entrenar con él era como una guerra, porque no pensaba en otra cosa que no fuera ganar en todo, incluido los pequeños partidos que organizábamos", comentó Berbatov en un artículo para la casa de apuestas Betfair.

El búlgaro de 39 años llegó a Old Trafford en 2008, cuando el actual delantero de Juventus ya formaba parte del plantel inglés. Sobre su actitud competitiva, el jugador retirado en 2019 consideró que "no era malo" sino que todo lo contrario. "Cristiano era un buen tipo que aumentaba la atmósfera de competitividad del equipo", consideró.

"Era divertido y cariñoso. En las fiestas de Navidad que organizábamos los jugadores nos los pasábamos de maravilla, pero muy profesional. Jamás lo vi tomar ni siquiera esos días. Se cuidaba de modo extremo", reveló Berbatov sobre la rutina extrema del portugués.

El búlgaro compartió con CR7 varios momentos de vestuario y entrenamientos, por lo que conoce muy bien cómo encaraba su vida deportiva. "Llegabas a entrenar y ya estaba en el gimnasio. Luego se quedaba a hacer trabajo extra rematando a puerta. Terminaba y se iba a nadar y volvía al gimnasio. Estaba decidido a ser el mejor", recordó además.

Berbatov opinó además del futuro del fútbol y se refirió tanto a Ronaldo como al 10 argentino. En ese sentido, dijo que cuando Cristiano se retire "claro que llegarán otras estrellas". Sin embargo, concluyó: "Hasta que él y Messi no cuelguen las botas, no nos daremos cuenta de la dimensión de estos dos deportistas que ahora vemos cada día".