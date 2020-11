Cuál es la hinchada más "seguidora" del fútbol argentino según Sebastián Vignolo

Cuál es la hinchada más "seguidora" del fútbol argentino según Vignolo Crédito: ESPN

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de noviembre de 2020 • 13:19

El conductor de F90, Sebastián "Pollo" Vignolo, dio su opinión sobre quién es la mejor hinchada del fútbol argentino, en la apertura del programa del pasado martes y no dudó: la de San Lorenzo.

El conductor insistió con su postura a lo largo de la semana, al punto que coincidió al aire este jueves con Mariano Closs, en el traspaso de un programa a otro en la señal ESPN.

Hinchas de San Lorenzo festejan en las calles de Boedo

"Para mí, la hinchada de San Lorenzo de Almagro. Porque son de los hinchas con mayor sentido de pertenencia. Por eso, entiendo cuando los hinchas de San Lorenzo bancan igual, aunque no estén en el sorteo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana", consideró Vignolo.

A la hora de describir a la afición del "Ciclón", el relator deportivo dijo que es "carismática", "seguidora" y "fiel", además de que "insulta poco a sus futbolistas, no los maltrata". Al mismo tiempo, el periodista deportivo concedió que la afición del equipo Azulgrana "te exige".

Por otra parte, el animador televisivo reflexionó: "Es fácil ser hincha de River, de Boca. El de San Lorenzo salió campeón de América hace o mucho. Y sin embargo, se fue al descenso. El primer grande que se fue al descenso. ¿Hay algo peor que te puede pasar que perder tu lugar, tu casa? ¿Ustedes se creen que los hinchas de San Lorenzo están contentos de estar jugando donde están jugando hoy? Te van a decir: no, tenemos la cancha acá en este lugar, pero la verdad, somos Boedo".

Finalmente, para argumentar su posición, el narrador de fútbol indicó que la hinchada de San Lorenzo "tiene el cuero curtido, porque sufrió, porque vivió. San Lorenzo regaló una Copa Libertadores en 1960. Le hacían burla porque era el único grande que no había ganado la Copa Libertadores. Se le mataban de risa ¿Sabés que hacía? No importa, vamos a ver al Ciclón, vamos a ver a San Lorenzo. Y explotaba la cancha". A su vez, justificó su punto de vista tras decir que, incluso, él tiene mayor sentimiento por Vélez porque jugó las inferiores allí y le gusta como institución, no obstante lo cual, se queda con los seguidores de "Los Santos".