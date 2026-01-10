Fútbol: un arquero de la Primera Nacional sufrió un paro cardíaco en pleno entrenamiento

El arquero del equipo de Primera Nacional Deportivo Madryn, Mauricio Nievas, sufrió esta semana un paro cardíaco en pleno entrenamiento, algo que generó conmoción en el mundo del fútbol. Gracias al rápido accionar del equipo médico, el deportista fue reanimado y permanece hospitalizado.

De acuerdo a las primeras informaciones, el joven de 27 años se encontraba en la práctica matutina del miércoles en el club patagónico cuando se desplomó en la cancha. En ese contexto, el cuerpo médico de la institución llegó rápidamente al lugar para asistirlo y aplicó maniobras de reanimación cardiopulmonar. Esto resultó clave para estabilizarlo.

El plantel de Deportivo Madryn Deportivo

Tras ello, fue trasladado a una sala de terapia intensiva del Hospital Isola, donde su pronóstico es reservado, de acuerdo a lo que publicó el medio local El Chubut. El arquero había regresado a Deportivo Madryn luego de su paso a préstamo en el Club Atlético Germinal (de Rawson) y había iniciado la pretemporada el pasado 2 de enero.

La información del incidente fue luego confirmada por la institución. “En la práctica matutina del miércoles, el arquero Mauricio Nievas sufrió un paro cardiorrespiratorio, asistido en forma inmediata por personal médico de la institución”, indica el comunicado oficial.

“Dentro de nuestro predio y con la utilización del desfibrilador, el jugador retomó la conciencia y fue trasladado a la unidad de terapia intensiva del hospital de la ciudad. El doctor Marcelo Ballari explica el proceder ante esta situación, la utilización correcta de dichos aparatos y la importancia de contar con equipos DEA en nuestras instalaciones", agregó Deportivo Madryn.

Respecto a cómo evoluciona la salud de Nievas, el médico del plantel, Gustavo Acuña, indicó que los primeros estudios realizados no arrojaron anomalías, pero que sigue con pronóstico reservado y con estricta observación médica. Su evolución es favorable.

Por su parte, el DT Cristian Díaz sostuvo: “Por suerte el club estaba preparado y equipado para afrontar una situación así. Nievas empezó a tener convulsiones y todos nos asustamos y temimos lo peor. Siempre hay que tener todos los elementos posibles para estas situaciones“.