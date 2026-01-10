LA NACION

Horarios de las carreras de la Fórmula 1 para la temporada 2026

El próximo Mundial tiene las fechas confirmadas hace rato y también la programación de las competencias centrales; el argentino Franco Colapinto correrá en Alpine

Lando Norris en Abu Dhabi; el británico se consagró campeón del mundo por primera vez en la temporada 2025
Lando Norris en Abu Dhabi; el británico se consagró campeón del mundo por primera vez en la temporada 2025Bryn Lennon - Formula 1 - Formula 1

La temporada 2026 de la Fórmula 1, que contará con la presencia del argentino Franco Colapinto en Alpine, comienza el fin de semana del 8 de marzo, con el Gran Premio de Melbourne, y se extenderá hasta el 6 de diciembre, día en el que se llevará a cabo el Gran Premio (GP) de Abu Dhabi. Lando Norris intentará defender el título en el campeonato de pilotos y McLaren, escudería para la que justamente compite el británico, buscará hacer lo propio en el de constructores.

Los ensayos de pretemporada serán, por primera vez, tres: del 26 al 30 de enero en Barcelona; del 11 al 13 de febrero en Bahréin y del 18 al 20 de febrero también en Bahréin. Luego, en medio de la temporada, habrá un receso entre las fechas 13 y 14, del 27 de julio al 20 de agosto. Seis GPs se correrán bajo el formato sprint: China, Miami, Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos y Singapur.

Una de las seis carreras sprint de la temporada 2026 de la Fórmula 1 se correrá en China
Una de las seis carreras sprint de la temporada 2026 de la Fórmula 1 se correrá en ChinaJADE GAO - AFP

En esta temporada se estrenará un nuevo reglamento técnico. Con esto, los motores serán más “limpios”, con un 50% de potencia eléctrica (mucho más que el 20% de los últimos años) y combustibles 100% sostenibles. Además, habrá unidades de potencia más simples y baratas, lo que atrajo a nuevos fabricantes como Audi y Ford. Por otro lado, los autos serán más livianos, más chicos y con aerodinámica activa (alerones que se “abren” o “cierran” según la situación) para facilitar los sobrepasos y reducir el aire sucio. Con esto, es una incógnita saber con tanta antelación qué equipos serán candidatos firmes al título.

Días y horarios de todas las carreras de la F1 2026

  • GP de Australia: 8 de marzo a la 1 (Melbourne)
  • GP de China: 15 de marzo a las 4 (Shanghái)
  • GP de Japón: 29 de marzo a las 2 (Suzuka)
  • GP de Bahréin: 12 de abril a las 12 (Sakhir)
  • GP de Arabia Saudita: 19 de abril a las 14 (Jeddah)
  • GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens)
  • GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal)
  • GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo)
  • GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló)
  • GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg)
  • GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone)
  • GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps)
  • GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest)
  • GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort)
  • GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)
  • GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid)
  • GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú)
  • GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay)
  • GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin)
  • GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez)
  • GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos)
  • GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip)
  • GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail)
  • GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina)

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Al igual que en los últimos años, la última fecha de la Fórmula 1 2026 será en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos
Al igual que en los últimos años, la última fecha de la Fórmula 1 2026 será en Abu Dhabi, Emiratos Árabes UnidosGIUSEPPE CACACE - AFP
