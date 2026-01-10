Lo Celso anotó para Betis, mientras está en el radar de Rosario Central e Inter Miami y sueña con el Mundial

De cabeza, algo poco habitual en él, y con una picardía. Así, Giovani Lo Celso marcó el gol que este sábado le dio el empate a Betis, su equipo, en su visita a Real Oviedo en el inicio de la fecha 19 de la Liga de España. A siete minutos del final, el rosarino anotó el 1-1 que generó algunos reclamos y cierta polémica porque se apoyó con las dos manos en la espalda de su marcador y, sutilmente, lo dejó desacomodado para defender el centro que llegaba desde la derecha y peinó el argentino.

El mediocampista suma minutos como titular en el conjunto que está peleando por un lugar de clasificación a las copas internacionales. A la par, Gio sueña con ser parte de la lista de 26 jugadores de la selección argentina en el Mundial 2026, tras haber quedado marginado por una lesión en Qatar 2022, y está en los planes de Rosario Central -el club donde se formó y que tiene como líder futbolístico a Ángel Di María- e Inter Miami -donde están sus amigos Lionel Messi y Rodrigo De Paul- como posible refuerzo para sus planteles.

El juego estaba en ventaja para los locales desde los 19 minutos del segundo tiempo, gracias al tanto de Ilyas Chaira, y parecía que los visitantes se quedarían sin nada. Pero Antony recibió cerca de la línea lateral, enganchó hacia adentro y sacó el zurdazo con destino al centro del área, cerca del punto penal. Allí estaba Lo Celso, que saltó sólo lo suficiente como para desviar la pelota y que se metiera junto al segundo palo, sin que pudiera evitarlo la estirada del arquero Aarón Escandell.

¡¡EMPATÓ LO CELSO!!



El argentino puso el 1-1 del Betis ante Real Oviedo tras pase de Antony a los 83 minutos.#LaLigaEnDSPORTS #RealOviedoRealBetis pic.twitter.com/1mnEB30roJ — DSPORTS (@DSports) January 10, 2026

De inmediato, el defensor David Carmo levantó su brazo izquierdo reclamando por una falta y junto a algunos de sus compañeros salieron corriendo detrás del árbitro Guillermo Cuadra Fernández, que les indicaba que si hubiera sucedido algo que él no observó recibiría el llamado desde el VAR. Tras la revisión, no se consideró que la jugada tuviera algo fuera de lo normal y el juez confirmó el 1-1.

No obstante el empate, para Lo Celso el sentimiento no pasó del alivio de evitar la derrota, teniendo en cuenta que el rival marcha última en la tabla. “La sensación es de sabor amargo, de que dejamos escapar dos puntos en un campo donde creamos muchas situaciones en el primer tiempo y lo pudimos sentenciar ahí. Si lo hubiéramos hecho, el partido habría sido diferente, pero, bueno, no se dio y con el gol de ellos se hizo todo más cuesta arriba. Me quedo con el esfuerzo del equipo y de seguir intentándolo igual. Creamos muchas situaciones de gol y no pudimos concretar", describió el argentino, enfocado más en Betis que en los rumores que lo tienen como protagonista.

“Siempre trabajo para esto, para ayudar al equipo. Hay veces que sale de mejor manera, otras no tanto, pero siempre digo que es el camino del trabajo y de sumar para el equipo. Creamos muchas situaciones en el último tercio y no se pudo anotar. Ante Getafe [4-0] entraron todas y hoy creamos muchas y no entraron. Rescato el esfuerzo del equipo, a pesar de que ellos se encontraron con el gol. No hay tiempo para reproches: hay que darle la vuelta a la página que tenemos un partido muy importante en la Copa del Rey [el miércoles próximo, por los octavos de final, ante Elche]”, sumó su voz Lo Celso, que compartió el equipo titular con Valentín Gómez.

Giovani Lo Celso analizó el partido ante Real Oviedo para el canal de Betis y se lamentó por no haber logrado el triunfo en la Liga de España

Para Betis, sexto en las posiciones, con 29 puntos, fue el regreso al triunfo luego de caer por goleada 5-1 ante Real Madrid el domingo anterior. Y en una semana en la que Lo Celso volvió a estar presente entre las opciones de cambio de equipo en este mercado de pases. Los directivos de Rosario Central se comunicaron con el mediocampista de la selección argentina para consultarlo por su situación en el club español y expresarle el deseo de concretar su regreso y juntarlo para la Copa Libertadores con Ángel Di María, su amigo y viejo socio tanto en la albiceleste como en PSG.

Su principal objetivo es ir al Mundial y para eso necesitar sumar muchos más minutos de los que tiene en el equipo dirigido por Manuel Pellegrini, aunque el DT dijo que "Gio está considerado como uno de los jugadores más importantes del plantel y lo va a seguir siendo, por lo menos desde el punto técnico mío". A eso se suma la gran traba económica: Betis pide cerca de 15 millones de euros por su pase, algo imposible de pagar para el Canalla.

Lo mejor de Real Oviedo - Betis

Ese mismo costo fue, incluso, lo que meses atrás enfrió el interés de Inter Miami para sumarlo al plantel, aunque sin descartar que las Garzas vuelvan a la carga por el volante, que tiene contrato hasta 2028 con Betis. Antes del comienzo de la MLS, según TyC Sports, el conjunto en el que juega Lionel Messi, con mayores recursos que Central, podría volver a intentar el esfuerzo de que se una, lo que representaría una gran incorporación para los de Florida en la restructuración de su plantel tras las múltiples salidas de peso y otra pieza de la selección que estaría a su lado, con el beneficio que puede traerle en lo personal a Lo Celso rumbo al Mundial.