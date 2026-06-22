Qué significan los parches dorados de Messi y por qué su camiseta de la Argentina es la que más tiene en el Mundial

Mientras Lionel Messi y todo el plantel argentino se alistan el segundo partido del Mundial 2026 en el AT&T Stadium de Dallas contra Austria, los fanáticos del fútbol notaron una particularidad en su camiseta en el debut en Kansas City: la remera lleva cinco parches, algunos exclusivos del 10. De esta manera, merece la pena revisar qué insignias luce consigo el capitán argentino en esta Copa del Mundo.

Todos hablan de los parches de la camiseta de Messi (Foto: @leomessi)

Primero, lleva el parche de campeón del mundo, que se encuentra en el centro del pecho y lo utilizan todos integrantes del plantel argentino por haber conquistado el título de la Copa del Mundo en Qatar 2022. Lo luce toda la delegación convocada, sin importar si formó parte o no del equipo campeón.

Luego, lleva el parche oficial del Mundial, en una versión dorada. Todos los jugadores del torneo llevan en la manga derecha el emblema oficial del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Sin embargo, existe una diferencia exclusiva: las selecciones que alguna vez ganaron una Copa del Mundo utilizan una versión en color dorado. Así, Uruguay, Brasil, Francia, España, Alemania e Inglaterra lo llevan de esta manera.

🌟🇦🇷 Estos son los CINCO PARCHES que lleva la camiseta de Lionel Messi en la Copa del Mundo:



🏆 1) Campeón del mundo vigente.



🥇 2) LOGO DORADO del Mundial. DORADO por jugar en una selección que fue campeón al menos una vez.



🙏🏼 3) “United for Peace”, lema de la FIFA.



🎖️ 4)… pic.twitter.com/vuvfVyCYq5 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 18, 2026

En el brazo izquierdo, que suele estar tapado por la cinta de capitán, lleva el logo de la FIFA que reza “United for peace (unidos por la paz)”. Esta insignia la llevan todas las selecciones que participan de la competición mundialista.

Luego, el capitán argentino tiene en su camiseta unos parches nuevos que son coleccionables. Tras un acuerdo comercial entre FIFA y Fanatics, estas etiquetas pueden despegarse y luego venderse junto a tarjetas exclusivas valuadas en miles de dólares. Este modelo de negocio ya se aplica en la MLS, en Fórmula 1 y otros deportes.

En las etiquetas coleccionables, Messi exhibe un parche por ser Balón de Oro del torneo, tras ser elegido el mejor jugador en los Mundiales 2014 y 2022. El único otro futbolista que también lo posee es el croata Luka Modrić, que lo ganó en 2018. Está colocado en la manga izquierda, por lo que suele quedar oculto por la cinta de capitán.

Messi ya ganó dos Balones de Oro en los Mundiales (Foto: @leomessi)

Por último, La Pulga lleva el parche Legacy, que es exclusivo para jugadores históricos. Esta distinción está reservada para futbolistas que disputaron cinco Copas del Mundo o más. Messi integra ese selecto grupo junto a Modric, Manuel Neuer, Cristiano Ronaldo y Yuto Nagatomo. Se ubica en la manga derecha, justo debajo del parche oficial del Mundial 2026.