En un nuevo cruce entre ellos, Kyrgios tildó de "inútil" a Djokovic Crédito: El Mercurio (Chile)

18 de enero de 2021 • 15:52

El australiano Nicholas Kyrgios disparó munición pesada contra el serbio Novak Djokovic por sus quejas sobre la cuarentena a la cual fueron sometidos 72 tenistas antes de disputar el Abierto de Australia, en el marco de la pandemia del coronavirus.

Djokovic pidió que se cambiaran las reglas para la cuarentena de Melbourne: mejor comida, que se redujeran los días de aislamiento para los que estuvieron en aviones con infectados de coronavirus, que se pudiera ver a los entrenadores y que les dieran casas con canchas de entrenamiento. El primer ministro dijo que esto no va a ser posible.

Como respuesta a las demandas del tenista serbio, Kyrgios tuiteó "Djokovic es un inútil (tool fue la palabra que usó, que significa herramienta, pero también es usada de forma ofensiva). No me importa Bernie (Tomic) pero su novia no tiene perspectiva, una escena ridícula". Kyrgios citó un tuit en el que se ve a Tomic y su novia en la habitación, quejándose de las condiciones.

El torneo, que comenzará el 8 de febrero, sufrió cambios en el calendario por los viajes de cada uno de los competidores y allegados, que generan riesgos de contagio.

Algunos de los tenistas que ya están en Australia también manifestaron su malestar con la situación.

Diego Schwartzman, semifinalista del último Abierto de Francia, buscó salir de la monotonía a través de una transmisión en vivo en Instagram que duró casi 24 minutos.

"Nos estamos volviendo locos acá'', expresó Schwartzman, con una pizca de buen humor, al tiempo que seguía la consagración de Boca, equipo del que es hincha, en la Copa Diego Maradona.