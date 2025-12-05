Los Pumas 7s, listos para afrontar la etapa de Ciudad del Cabo tras el golpazo de Dubái

No hay tiempo para reproches. La exigencia del circuito mundial de seven no los permite. Seis días después de culminar últimos en Dubái, los Pumas 7s saldrán a la cancha en el imponente Cape Town Stadium, en el segundo torneo de la temporada del SVNS. Dar señales de progreso es la principal premisa en un fin de semana en el que debutarán el sábado a las 7 (hora de Argentina) ante Australia. Transmitirán Disney+ y Fox Sports.

El estreno en Dubái dejó en claro que la transición no será simple. El recambio abrupto de una temporada a la otra demandará tiempo, aunque el vertiginoso circuito de seven invita a los vaivenes y no es fácil sostenerse. Todo puede cambiar de un fin de semana a otro y en eso deberán apoyarse los Pumas 7s para una rápida reacción. En el primer torneo del año en Emiratos Árabes Unidos perdieron cuatro de sus cinco compromisos, incluida la goleada por 59-7 ante Francia, la máxima diferencia en su historia en el circuito.

"Vamos a trabajar muy duro para revertir esto", dijo Santiago Gómez Cora, el histórico entrenador argentino DIEGO SPIVACOW / AFV�

“Tenemos mucho trabajo por delante, se vio en los resultados. Es un lindo desafío construir el equipo de vuelta y tenemos tres años para hacerlo. Nada se construyó de un día para el otro, de estos lugares nos hemos hecho muy fuertes y sabemos el recorrido”, resumió Santiago Gómez Cora tras el debut en la temporada 2025/26. Y agregó: “No nos gusta estar acá y vamos a trabajar muy duro para revertir esto. Tenemos varios torneos por delante y años por recorrer. Estamos dolidos por los resultados, pero con muchas ganas de trabajar y progresar en el año”.

Ciudad del Cabo se presenta como el primer escenario para intentar dar vuelta la página. Un torneo atractivo por la calidez del público sudafricano, donde Argentina fue campeón en 2023 y alcanzó las finales en 2015 y 2017. En el estadio que fue construido para el Mundial de Fútbol de 2010 debutarán ante Australia (finalista en Dubái) a partir de las 7 de nuestro país. A las 9.54 se enfrentarán con Francia y a las 13.35 cerrarán la Zona B ante España. Un grupo que genera expectativa de clasificación, teniendo en cuenta que evitan a Nueva Zelanda, campeón hace seis días; Fiji, una potencia que mostró varios lapsos de nivel superlativo, y Sudáfrica, que será local y estará acompañado de su gente.

Joaquín Pellandini estará de baja por una lesión Zach Franzen

Santiago Gómez Cora se vio obligado a cambiar el equipo por la lesión de Joaquín Pellandini, que sufrió un desgarro en el aductor de su pierna izquierda. Una baja sustancial de uno de los conductores del equipo, fundamental con su pie en las salidas y en la conexión de sus compañeros. Tras ausentarse en Dubái a último momento por un dolor en la espalda, Lautaro Bazán Vélez estará disponible y aportará experiencia en la gestación de juego. Además, desde Argentina viajó Pedro de Haro, que será el sexto debutante en la temporada. El centro de Atlético del Rosario viene de representar a Buenos Aires en el Seven de la República y fue elegido en el plantel de 12 jugadores. Con 22 años, 94 kg y 1,82m buscará imponer su físico y su capacidad para mantenerse de pie. Valentín Maldonado quedó como jugador n°13 (puede reemplazar a otro en el transcurso del torneo en caso de lesión), mientras que Eliseo Morales fue descartado por un inconveniente en el tobillo.

Lautaro Bazán Vélez estará disponible y aportará experiencia en la gestación de juego Zach Franzen

En cuanto a las cuestiones técnicas será imperioso mejorar la efectividad en las salidas, un aspecto clave para hacerse de la posesión de la pelota. También, la firmeza defensiva: más allá de cualquier sistema, se vieron muchos tackles errados y tries recibidos sin tanta gestación del rival. Los jugadores nuevos deberán ir creciendo sobre la marcha para equiparar el ritmo de los más experimentados en la disciplina; amalgamar todo es el gran desafío de Gómez Cora, que en los últimos años mostró muñeca para armar un equipo consistente y ganador. Sudáfrica será una gran prueba para ver avances.