No existe la lógica en el Top 12 de la URBA. El que mejor jugaba y mejor venía no pudo con el que peor jugaba y peor venía. Con un agónico penal de Juan Cruz González, CUBA igualó en 6 con Newman y se salvó de bajar de categoría. Por lo pronto, disputará el repechaje con un equipo de la segunda división. Mientras que el Bordó se quedó sin chances de acceder a las semifinales.

Era un escenario ideal en Benavídez para ver un partido a todo o nada. Newman, que llegaba con cinco victorias consecutivas, tenía que ganar sí o sí para meterse en los play off sin depender de la suerte de Pucará o Hindú. Mientras que un triunfo o empate eran suficientes para que el club de Villa de Mayo zafara del descenso directo, donde se disputaba la plaza con La Plata.

Había tanto en juego que era de esperar que la tensión se trasladara a la cancha. Fue un partido trabado, poco vistoso y donde se estuvo al límite en el contacto. Los dos sintieron la presión de ganar, se estudiaron constantemente y tomaron pocos riesgos. El hecho de que hayan sumado apenas un penal por lado en el primer tiempo refleja de lo que se vio.

Los minutos finales fueron de nerviosismo puro. Newman acorraló a CUBA, que resistía con más corazón que cabeza. Del otro lado del alambrado, llegaba la noticia de la victorias de Pucará e Hindú que obligaban al Bordó a imponerse por punto bonus. Una empresa irrealizable a esa altura con el reloj que apretaba cada vez más.

Truncado el sueño de las semifinales, el objetivo era ganar para cerrar el año con una victoria. La oportunidad le llegó a los 40 y Gonzalo Gutiérrez Taboada, el goleador del Cardenal, no perdonó.

Parecía cosa juzgada, pero CUBA consiguió en la última de partido el penal de la salvación. Frente a los palos, Juan Cruz Gonzalez acertó y desató el delirio de toda su gente. Los de Villa de Mayo, campeones en el 2013, siguen en el Top 12 y le dedicaron el resultado a Newman, que no tiene títulos oficiales. "El que no salta, no fue campeón", cantaron. Una tarde que será inolvidable para ellos.

Síntesis

Newman (6): Francisco Pasman; Francisco Montoya, Matías Freyre, Mateo De Elía y Agustín Gosio; Gonzalo Gutiérrez Taboada y Lucas Marguery; Joaquín de la Vega, Alejandro Urtubey y Miguel Urtubey (cap); Tomás Ureta y Jerónimo Ureta; Luciano Borio, Marcelo Brandi y Alberto Porolli. Entrenadores: Alfredo Cordone, Marcelo Torres, Santiago Piccaluga y Javier Urtubey.

Cambios: PT: 30m Lucas Morgan por Borioy 37m Mariano Urtubey por Porolli; ST: 31m Mateo Montoya por Miguel Urtubey

CUBA (6): Rodrigo Ávalos; Marcos Peres, Felipe Benegas, Marcos Herrero Anzorena y Francisco Patrono; Juan Cruz Gonzalez y Benjamín Gutiérrez Meabe; Tomás de la Vega (c), Segundo Pisani y Lucas Maguire; Sebastián Médica y Santiago Uriarte; Estanislao Carullo, Santiago Tsin y Nicolás Solveyra. Entrenadores: Lucas Piña y Tomás Cóppola.

Cambios: ST: 14m Benjamin Miguens por Herrero.

Primer tiempo: 7 minutos, penal de González (CU); 38m, penal de Gutiérrez Taboada (N)

Resultado parcial: Newman 3 - CUBA 3

Amonestados: No hubo

Segundo tiempo: 38 minutos, penal de Gutiérrez Taboada (N) y 40m, penal de González (CU)

Amonestados: 14m J. Ureta (N); 31m Brandi (N)

Árbitro: Juan Pablo Federico

Cancha: Newman