Champagnat ascendió a la elite con un penal en el final ante San Luis y logró el ascenso al Top 14

LA PLATA.– Champagnat está de vuelta. A un año del alejamiento forzoso, volvió de una patada a la categoría superior. La del penal sobre la hora, ejecutado con la sangre caliente y la cabeza fría, por Pedro Del Piano, que minutos antes había ingresado a la cancha en lugar de Martín Graciarena. “Entré para esto. Sabía que tendría una oportunidad y la aprovecharía. Estaba muy confiado”, reveló para LA NACION el héroe del 21 en la espalda.

En la cancha 1 de La Plata Rugby Club, ‘Champa’ venció a otro platense, y también marista, San Luis, por 18 a 16 con esa penalazo del Del Piano en la definición del repechaje que protagonizaron el último del Top 12 y tres equipos de la primera A. La convicción empujó al cuadro azul y blanco radicado en Pilar al Top 14. La convicción y la actitud. Champagnat supo capear el temporal y jamás especuló.

Actuó con paciencia y seguridad. ¿Quería ascender? Bueno, debía ir a buscar el ascenso. Y lo hizo. Sin renunciamientos. Pudo lograrlo un par de minutos antes de la hora señalada, pero un poste le negó los tres puntos de un drop lanzado desde lejos por Santos Panelo, el apertura. Y después tuvo el premio, en la ultima jugada de la noche.

Champagnat vs. San Luis fue cerrado y tuvo bajo goleo, pero no por ello dejó de ser emocionante. Ignacio Amiconi

Con voracidad y paciencia le robó la pelota a San Luis, que la cuidaba en su campo con pick and go, ganando por 16-15, haciendo correr el tiempo y a riesgo de cometer una infracción. Los leones de Champa forzaron el penal y la puntería de Del Piano hizo el resto. Desató la locura.

Champagnat está de vuelta. Regresa a la categoría de elite del rugby porteño-bonaerense, que a partir de 2026 contará con catorce equipos. Tercero en el campeonato de primera A, detrás de los ascendidos Los Matreros y Atlético del Rosario, se impuso en la novedosa repesca a Pueyrredón (38-14), como local, y este sábado a San Luis, que había derrotado en su casa a San Cirano (36-6).

El momento en que el árbitro cobra el penal en la última acción del partido; 'Champa' parece presentir la conversión decisiva. Ignacio Amiconi

Champagnat vuelve a donde estuvo hace una temporada y donde quiere quedarse a vivir. En aquella ocasión el equipo sufrió el cambio de categoría, le pasó factura la inexperiencia y lo azotó el vendaval de un ritmo diferente, más intenso, más veloz. ‘Champa’ pagó el derecho de piso y bajó de categoría. Sin embargo, a pesar del triste desenlace, el plantel estuvo a la altura de las circunstancias. Agachó la cabeza y empezó el largo 2025 con la idea de lograr el regreso. Y doce meses más tarde, volvió. Con la fortaleza de quien ha resistido tempestades y superado adversidades. Igual que la calandria, que busca refugio durante la tormenta, para regresar más tarde a su nido.

Desde temprano, la parcialidad azul y blanca inundó de entusiasmo las tribunas de la cancha 1 de La Plata. Desplegó banderas, agitó paraguas, exhibió tirantes, arrojó papeles y globos, y le cantó al equipo. Toda la tarde le cantó al equipo. Sin pausas. Y a la hora del festejo, con el resultado puesto, siguieron los cánticos, aumentó el entusiasmo y se repitieron estribillos con dedicatorias a los adversarios íntimos del Top 14: Newman y CUBA.

Banderas y humos de colores de la parcialidad de Champagnat; el club La Plata vivió una fiesta de rugby durante la tarde y la noche del sábado. Nacho Amiconi

Se suele decir que a las finales se las gana. Que no se las explica; se las gana. Y tampoco se ahonda mucho en los méritos y las formas. Champagnat la jugó y la ganó. Contra un rival de fuste, que llegaba a este partido crucial empujado por el ritmo más intenso de la categoría superior. Sin embargo, los maristas de Pilar, impulsados por el incontenible deseo de codearse nuevamente con los mejores en la categoría en la que estuvieron hasta hace doce meses, mostraron una actitud que les permitió equiparar esa desventaja. Supieron adaptarse y sobreponerse y terminaron festejando, con sonrisa y lágrimas, un nuevo retorno a la elite.

Momentáneamente abstraído de la celebración, Facundo Rufino, uno de los wings del ganador, manifestó: “Teníamos un sólo objetivo en mente: ganar. Jugamos concentrados pero a la vez disfrutando, porque estas instancias no se dan muy seguido. Íbamos a ganar. No cabía otra posibilidad”.

Compacto del triunfo de Champagnat

Al otro marista, el de La Plata, le tocó caer y dejar la categoría mayor tras 15 temporadas. En ese ciclo alcanzó cuatro veces las semifinales (2011, 2012, 2016 y 2018; ese último año terminó primero la etapa regular) y una vez la instancia de cuartos (2012). San Luis deberá asimilar el duro golpe y tendrá que levantarse, como lo hizo su rival. Le sobran recursos humanos.

Champagnat ganó la final del repechaje y volvió al Top 14. De nuevo está de vuelta en la elite del rugby de Buenos Aires. Lo consiguió después de una corta ausencia. Igual que la calandria que azota el vendaval.

Síntesis de Champagnat 18 vs. San Luis 16

Champagnat: Felipe Rojo Bas; Facundo Rufino, Tomás Cotter Daireaux A , Joaquín Bottazzi y Tomás Baca Castex; Santos Panelo y Martín Graciarena (capitán); Matías Muniagurria, Lucas Moresco y Matías Alonso Boto; Nicolás Rojo Bas y Santiago Escuti; Marcos Magaro, Fernando Rodríguez Pascarella y Honorio Basualdo Quintana.

Felipe Rojo Bas; Facundo Rufino, Tomás Cotter Daireaux , Joaquín Bottazzi y Tomás Baca Castex; Santos Panelo y Martín Graciarena (capitán); Matías Muniagurria, Lucas Moresco y Matías Alonso Boto; Nicolás Rojo Bas y Santiago Escuti; Marcos Magaro, Fernando Rodríguez Pascarella y Honorio Basualdo Quintana. Cambios: ST, 21 minutos, Segundo de Olmos por Magaro y Tobías Rivas Orozco por Nicolás Rojo Bas; 38, Pedro del Piano por Graciarena, y 40, Alberto Adissi por Basualdo Quintana.

Entrenadores: Javier Aguirre y Nicolás Battilana.

San Luis: Felipe Crispo; Facundo Cúcolo, Benjamín Marbán, Segundo Blanco Fresco y Eduardo Ruesta; Valentino Quattrochi y Martín Aereboe (capitán); Nahuel Curti, Santiago Gibert A y Franco Gnecco; Santiago Canal y Matías Perissinotto; Alexis Uvieda, Santiago Bonavento y Alejo García.

Felipe Crispo; Facundo Cúcolo, Benjamín Marbán, Segundo Blanco Fresco y Eduardo Ruesta; Valentino Quattrochi y Martín Aereboe (capitán); Nahuel Curti, Santiago Gibert y Franco Gnecco; Santiago Canal y Matías Perissinotto; Alexis Uvieda, Santiago Bonavento y Alejo García. Cambios: ST, 16 minutos, Felipe Piatti por Gnecco; 21, Joaquín Napolitano por García; 25, Luka Gullo por Aereboe y Segundo Galán por Blanco Fresco; 29, Mateo Calistro por Bonavento, y 32, Agustín Torello por Gibert.

Entrenadores: Pablo Caffaro, Luciano Lazzarini y Emiliano Zannini.

Primer tiempo: 2 minutos, penal de Quattrochi (SL); 11, penal de Quattrochi (SL); 17, gol de Felipe Rojo Bas por try de Panelo (Ch), y 37, gol de Quattrochi por try de Ruesta (SL). Amonestados: 39, Gibert (SL). Resultado parcial: Champagnat 7 vs. San Luis 13.

2 minutos, penal de Quattrochi (SL); 11, penal de Quattrochi (SL); 17, gol de Felipe Rojo Bas por try de Panelo (Ch), y 37, gol de Quattrochi por try de Ruesta (SL). 39, Gibert (SL). Champagnat 7 vs. San Luis 13. Segundo tiempo: 2 minutos, try de Magaro (Ch); 23, drop de Panelo (Ch); 30, penal de Quattrochi (SL), y 40, penal de Del Piano (Ch). Amonestados: 6, Cotter Daireaux (Ch). Resultado parcial: Champagnat 11 vs. San Luis 3.

2 minutos, try de Magaro (Ch); 23, drop de Panelo (Ch); 30, penal de Quattrochi (SL), y 40, penal de Del Piano (Ch). 6, Cotter Daireaux (Ch). Champagnat 11 vs. San Luis 3. Árbitro: Gonzalo de Achával.

Gonzalo de Achával. Cancha: Nº 1 de La Plata Rugby Club.

Los resultados en los demás repechajes

También en La Plata, San Albano logró mantenerse en la primera A al superar en tiempo suplementario a Círculo Universitario de Quilmes por 34-29. Liceo Militar aseguró su ascenso a la primera B con un sólido 28-7 frente a San Carlos. En la definición por el pasaje a la primera C, San Miguel se impuso por 27-23 a Tigre y consiguió el ascenso. Finalmente, Vicente López selló su promoción a la segunda con un ajustado 21-20 y un try sobre la hora ante Arsenal Zárate, que desciende a la tercera.

San Albano (primera A) 34 vs. CUQ (primera B) 29

vs. CUQ (primera B) Liceo Militar (primera B) 28 vs. San Carlos (primera C) 7

vs. San Carlos (primera C) Tigre (primera C) 23 vs. San Miguel (segunda) 27

vs. San Miguel (segunda) Arsenal Zárate (segunda) 20 vs. Vicente López (tercera) 21

Definiciones en las divisiones inferiores

En la cancha de CUBA, situada en Villa de Mayo, Newman se consagró campeón de la intermedia al vencer por 23-18 al local y selló un doblete, ya que el club de Benavídez se quedó también con el título de campeón de la preintermedia A al superar por 23-16 a Belgrano. A todo esto, ya había conseguido la corona en el Top 12, en la máxima división y la primera categoría.

En la preintermedia B, Alumni se quedó con el cetro al terminar 28-28 con CUBA y beneficiarse por la ventaja deportiva. En otras divisiones de desarrollo, CUBA C se impuso a Belgrano C por 20-13 en la preintermedia C, y SIC D festejó en la D con un 13-8 sobre CUBA D. El desenlace de la preintermedia E entre CUBA E y CUBA F quedó pendiente de definición. Por último, en menores de 22, SIC dio vuelta el partido en el segundo tiempo, derrotó por 20-19 a Belgrano y se consagró campeón.