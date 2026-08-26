Cucurella exhibió la Copa del Mundo en el debut de local de Real Madrid en La Liga

En el estreno como local de Real Madrid en La Liga, el futbolista Marc Cucurella, recién llegado del Chelsea inglés, exhibió ante los fanáticos la Copa del Mundo que ganó con la selección de España en el Mundial 2026.

El lateral estuvo acompañado por Mikel Oyarzabal, también campeón del mundo y hoy rival con Real Sociedad.

¿SE SONROJÓ? ¡Reconocimiento y pasillo para CUCURELLA en el Bernabéu, por coronarse campeón del mundo con España!



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La breve ceremonia previo al inicio del partido, correspondiente a la segunda fecha del torneo, provocó una lluvia de aplausos entre los hinchas y los jugadores de ambos equipos, incluida las figuras de otros seleccionados, como Kylian Mbappé o Vinícius Júnior.

Cucurella fue una de las grandes figuras del Mundial 2026, siendo titular en los ocho encuentros que disputó La Roja. En la final ante la selección argentina también ingresó desde el inicio y jugó los 120 minutos.

Ante el rendimiento que demostró en las últimas temporadas, tanto en España como en Chelsea, Real Madrid lo fichó por 55 millones de euros. Su presentación oficial fue el pasado lunes.

Cucurella, junto a Oyarzabal Real Madrid

“Estoy muy feliz por todo lo que me está pasando y ojalá que siga así, ganando títulos y, sobre todo, poder disfrutar de esta experiencia. Es un orgullo y un día muy especial. El verano se ha hecho largo, pero es un honor vestir esta camiseta, la del mejor club del mundo”, manifestó el defensor, en una entrevista con el canal oficial del Merengue.

“Ojalá sea una gran etapa, pueda tener la suerte de hacer grandes temporadas, levantar una Champions League y conseguir muchos títulos”, agregó.

Debut con victoria

El lateral, quien inició su carrera en Barcelona -solo jugó un partido-, debutó con Real Madrid el sábado, en la victoria del equipo blanco por 2 a 1 ante el Espanyol como visitante.

Cucurella, junto a Florentino Pérez, en su presentación Real Madrid

El campeón del mundo ingresó a los 20 del segundo tiempo, en reemplazo de Álvaro Carreras, el hombre elegido por el portugués José Mourinho para el inicio de temporada.

El duelo se definió sobre el final. Jude Bellingham había adelanto al visitante a los nueve minutos, pero Álex Torrado igualó a los 30. Recién a los 90, otro de los refuerzos, Carlos Espí, definió para el 2 a 1.

Cucurella fue presentado el lunes Real Madrid

“Al final me ha tocado sufrirlo de visitante y sé lo que impone. He visto lo que conlleva las remontadas que, cuando el Madrid parece estar muerto o sin nada que hacer, en 10 minutos lo cambia todo. Es algo mágico”, relató el lateral tras el debut.

En el partido contra Real Sociedad, Cucurella también fue al banco. Su próxima oportunidad para ir como titular será ante Málaga, en el cruce por la tercera fecha de La Liga que se jugará el domingo desde las 12, hora de Argentina.