Una semana después de obtener la Copa América, título N° 40 en su carrera, más que cualquier otro futbolista en la historia, Dani Alves es un futbolista desempleado, tras haberse desvinculado el mes pasado de París Saint Germain. A los 36 años, no solo no piensa retirarse, sino que se ofrece haciendo ostentación de su currículum. "Ahora estoy libre. Tengo muchas cosas por conquistar en el fútbol. Quien me contrate tendrá a un campeón", expresó durante una entrevista con el canal Globo.

Las declaraciones del lateral son coincidentes con informaciones procedentes de medios británicos, que señalan la posibilidad de que se incorpore a Tottenham. En diez años de entrenador, Mauricio Pochettino construyó una trayectoria muy meritoria, de constantes progresos, sin poder aún coronarla con alguna vuelta olímpica en sus gestiones en Espanyol, Southampton y Tottenhan, con el que llegó a la final que de la Champions League que perdió frente a Liverpool. ¿Se dará el encuentro entre un futbolista multicampeón y un director técnico que tiene el álbum de consagraciones en blanco? En principio, el club londinense tiene muy bien cubierto el puesto de lateral derecho con Kieran Trippier, que también es titular en el seleccionado de Inglaterra.

Las informaciones que dan cuenta del interés de los Spurs por Dani Alves también reflejan que Trippier podría ser transferido a Bayern Munich. Ahí se produciría el hueco para Dani Alves, que no encaja tanto en el molde y el proyecto del presidente Daniel Levy y de Pochettino de reforzarse con futbolistas jóvenes y con proyección, pero podría darse una excepción para complementar con alguien experimentado la misión de conquistar un título. Al ser dueño de su pase, las negociaciones son directamente con el brasileño. En condición de libre también pasó por Juventus y PSG. Del plantel de Tottenham de la temporada pasada emigraron el arquero suplente Michel Vorm y el centro-delantero español Fernando Llorente.

Lo concreto es que, terminado el estadio que le demandó una alta inversión, Tottenham sale al mercado de pases como no lo hizo en otros recesos. Contrató al mediocampista Tanguy Ndombelé (22 años), de Lyon, en 60 millones de euros. También al joven extremo Jack Clarke, de Leeds, en 11 millones de euros, aunque lo dejará en préstamo durante un año en el equipo de Marcelo Bielsa.

Pochettino estuvo este domingo en Silverstone presenciando la carrera de Fórmula 1, deporte del que se declaró fanático desde la época en que era un niño y lo veía por televisión con sus padres en su Murphy natal. Tottenham comenzó hace una semana la pretemporada que en estas horas continuará con una gira por Asia.

En caso de concretarse la operación, Dani Alves jugará en una cuarta gran liga de Europa, luego de hacerlo en España (Sevilla y Barcelona), Italia (Juventus) y Francia (PSG).En la entrevista televisiva, el brasileño no dio ninguna pista sobre cuál puede ser su destino. Se limitó a decir que irá al lugar que le "presente el mayor desafío". También se ve con cuerda para continuar en la selección y adelantó que pondrá "cuerpo y alma" para estar en condiciones para el Mundial de Qatar 2022.

A diferencia de unos días atrás, cuando le respondió con firmeza los dichos de Lionel Messi sobre la "corrupción de la Conmebol" y que era "una copa arreglada para Brasil", Dani Alves tuvo este domingo palabras más contemporizadoras: "Es un tema delicado. A veces hay que tener un cierto cuidado. Lo que hicimos en el campo con la selección fue meritorio". Hace una semana, el lateral había tratado a Messi de "irrespetuoso" hacia la selección brasileña y sus compañeros, y agregó que aun siendo su amigo y entendiendo su fastidio, el rosarino se había equivocado y no tenía razón. Consultado sobre si su excompañero Neymar podría seguir sus pasos y abandonar PSG, Dani Alves fue más enigmático: "Neymar es bastante grande para saber qué hace con su vida".