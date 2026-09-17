David Beckham: “Messi debería ganar el Balón de Oro, tiene 39 años y no hay nadie que esté a su nivel”

Durante la noche del miércoles 16 de septiembre, Lionel Messi alcanzó el título número 48 de su carrera. Con su gol centenario y un remate al arco de Casemiro, Inter Miami le ganó 2 a 0 a Cruz Azul y levantó la Campeones Cup. El Nu Stadium fue una verdadera fiesta y el 10 no intentó disimular su alegría. Quien también desbordó su felicidad fue David Beckham, uno de los dueños del club. Además de llenar de elogios al argentino, defendió su candidatura al Balón de Oro y aseguró que es su favorito para ganarlo.

Messi se consagró campeón de la Campeones Cup con Inter Miami y consiguió el título número 48 de su carrera Lynne Sladky - AP

“Todavía no puedo creer que lo tengamos aquí en Miami jugando para nuestro equipo. Por eso voy a los entrenamientos todos los días y lo observo cada vez que puedo porque todos queremos ver a Leo jugar para siempre, siendo honesto”, expresó David Beckham en la transmisión oficial del partido.

En este sentido, destacó el desempeño del argentino no solo en la final ante Cruz Azul, sino en todo el torneo, en el Mundial 2026 y en el gran 2025 que tuvo, y enfatizó que “no es suerte que esté siendo considerado para el Balón de Oro de nuevo”.

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“Impactar en la Copa del Mundo y en cada partido de la forma en la que lo hizo, eso es especial. No hay nadie a los 39 años que lo esté haciendo ni que esté a ese nivel, así que se merece ser considerado para el Balón de Oro. En mi opinión debería ganarlo”, aseveró el exjugador de Manchester United, quien fue justamente el que le entregó la distinción al argentino en 2023 en el Théâtre du Châtelet de París, Francia.

Incluso sorprendió al no impulsar la campaña de sus compatriotas ingleses. “Hay muy buenos jugadores como Harry Kane, Kylian [Mbappé], Jude Bellingham y otros, pero cuando estás hablando de Leo, soy su mayor fan”, sentenció.

Beckham insistió en que Messi debería ganar el Balón de Oro por su temporada 2025-2026 JC RUIZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Beckham no fue el único que mostró su favoritismo por el delantero argentino frente a la distinción que entrega la revista France Football por la temporada 2025-2026. “Messi, sin ninguna duda. Después del Mundial que hizo, con la edad que tiene, ninguna duda. Messi”, dijo Diego Simeone esta semana en conferencia de prensa previo al partido de Atlético de Madrid y Osasuna cuando le preguntaron por los dichos de Lamine Yamal. El futbolista español insistió en que él debería quedarse con el Balón de Oro por sus recientes victorias y aseguró que junto a Mbappé son “los dos mejores del mundo”.

¿Ganará Messi su noveno Balón de Oro? Habrá que esperar al lunes 26 de octubre a partir de las 17 (hora argentina) para saberlo. No obstante, lo cierto es que el argentino es uno de los máximos favoritos de la 70° edición del galardón que esta vez se entregará en el teatro The London Palladium de Londres. Junto a él se ubican Yamal, Mbappé, Kane, Ousmane Dembélé y Rodri Hernández, ganador en 2025.

Messi es uno de los favoritos al Balón de Oro; hasta el momento ya acumula ocho distinciones en esta ceremonia FRANCE FOOTBALL - FRANCE FOOTBALL

Además de los mencionados, el resto de los jugadores nominados son: Jude Bellingham, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Luis Díaz, Bruno Fernandes, Erling Haaland, Gabriel, Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi, Marquinhos, Sadio Mané, Lautaro Martínez, Nuno Mendes, Michael Olise, Joao Neves, Willian Pacho, Julián Quiñones, Declan Rice, Fabián Ruiz, Ferrán Torres, William Saliba, Dayot Upamecano, Vinicius Jr. y Vitinha.