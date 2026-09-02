De las playas y plazas al sueño mundial: la selección argentina de raunet busca hacer historia en París

En la costa argentina fue furor. Explotó en el verano de 2019 en los paradores de Pinamar, Mar del Plata, Villa Gesell y Cariló, entre otros. Es como el vóley pero no es vóley. Son cuatro jugadores. Una pelota. Y una pequeña red circular. Todos moviéndose alrededor de ella como si fuera el sol y cada jugador la luna, intentando lograr el eclipse más lindo del mundo. Ese “eclipse” tiene un nombre, que empezó como juego y se hizo deporte: Roundnet, en inglés; raunet, en español. Este miércoles 2 de septiembre comienza la tercera edición del Mundial que tendrá lugar en París, durará cinco días y contará por primera vez con la selección argentina entre sus equipos.

Una imagen de este último fin de semana en la costa en Cariló; cada año se ven más y más strikes LA NACION

El nombre raunet es un problema a la hora de visibilizar este deporte que no es profesional en la Argentina, pero que no para de crecer. El dilema es que justamente se le dice de muchas formas diferentes. “Como viene del inglés, del término roundnet (red redonda), se le dice raunet”, explica Maiky Pérez, de 24 años, capitana del equipo femenino argentino. Pero muchos lo conocen por el nombre de las marcas que lo popularizaron: Spikeball y Strike 360.

Junto al también profesor de Educación Física Marcos Liotta (25), Pérez está hoy en París, a punto de disputar el Mundial, gracias a ese fuego que los moviliza por dentro y un esfuerzo gigante tanto de tiempo como de dinero.

Los 17 jugadores que vestirán la celeste y blanca en el Mundial del raunet

Los 17 representantes de la selección, que jugarán en las cuatro categorías que tiene el Mundial —individual masculino, individual femenino, el squad y el mixto—, se pagaron ellos mismos todo. Es más, en un principio eran 18 y un jugador tuvo que bajarse por un tema económico.

La selección argentina de raunet lista para su debut en el Mundial en Francia

“Tenemos el sponsor de Strike para las remeras, pero todo lo demás es aporte nuestro”, sostuvo Pérez en una charla con LA NACION. Y agregó: “Desde la organización te dan opciones de lugares para hospedarte, desde el más caro al más barato, y está bueno porque compartís con otras selecciones. Nosotros elegimos el más económico y por cuatro noches pagamos cerca de 125 mil pesos cada uno. A eso hay que sumarle los gastos de comida y los 1300 dólares que costó cada pasaje. Todo pagado de nuestros ahorros”.

Parte de lo que fue la colecta para poder estar hoy en el Mundial

Marcos Liotta, quien no solo es jugador y capitán, sino también presidente de la asociación de Raunet Argentina y community manager de las redes sociales, habló con LA NACION y contó todo el esfuerzo que hizo para estar ahí: “Hubo mucha ayuda de mi familia, que me bancó pagándome muchas rifas”. A su vez, agregó que en más de una ocasión dejó de salir con sus amigos para poder ahorrar esa plata y estar hoy en París.

Marcos Liotta, la cara del raunet en la Argentina

Cada jugador de la selección tiene su historia, pero todos hicieron un esfuerzo muy grande para poder disfrutar de estos días de Mundial. Sus expectativas son esas, las de pasarla bien, pero también tienen claro un objetivo. “Nos propusimos con el equipo masculino dar el máximo nivel y no dejar que al menos los latinoamericanos nos ganen. Ya nos pasó en el Panamericano que Brasil y Chile estaban por encima de nosotros, porque tienen más experiencia. Y ahora nos despertó esas ganas de ganarles a ellos”, afirmó Liotta.

Imágenes del Panamericano 2025 que tuvo lugar en Buenos Aires

Por el lado femenino, el objetivo es el mismo en cuanto a ser los número uno en Latinoamérica y ganarles a Brasil, Chile, México, entre otros. Sin embargo, hay un problema que afecta en cuanto a las expectativas. “Con el equipo femenino no completamos el cupo. Nos falta una jugadora y quizá hay una chilena que podría jugar con nosotras, pero los puntos no valdrían. Como grupo nos preguntamos qué queremos: ¿la experiencia y pasarla bien o competir al máximo? Y terminó ganando la experiencia para este primer Mundial. No importa si llegamos a lo más lejos esta vez, pero sí nos importa sentirnos cómodas y que tengamos una dupla que nos guste”. Y se sinceró: “Las chicas vamos más tranquilas que los hombres. Ellos quieren ir a ganar”.

La selección femenina va con la ilusión de representar de la mejor manera a la Argentina

Tras la entrevista, Maiky Pérez se quedó pensando sobre lo hablado y pidió hacer una aclaración: “No conversamos sobre lo contracorriente que es desarrollar este deporte en este momento en la Argentina. Quien desea jugar en los Estados Unidos, por ejemplo, encuentra un club, asiste a torneos, eventos; en cambio, nosotros nos encargamos de hacer nuestros propios espacios para poder jugar. Y pienso en lo complejo de organizar un evento a la par que participás del mismo y me pregunto qué jugadores seremos en el futuro cuando solo nos preocupe jugar y nada más”.

La selección debutará recién el jueves. La primera categoría es la del mixto, que tendrá como pareja a Manuel Oyhanart y Abigail Neyra. Un partido promedio dura aproximadamente unos 20 minutos, suelen disputarse a 21 puntos y en la fase de grupos se juegan varios partidos por día. Las potencias en el raunet son Estados Unidos y Alemania, aunque en el femenino Austria también puede estar en el podio. Hay premio económico para el ganador. “No sé de cuánto es, pero sé que es mucho”, destacó Pérez.

Todo listo para el inicio del Mundial del raunet en París

La selección tiene una camiseta que lleva en su piel no solo el escudo con los colores de la bandera, sino parte de nuestra identidad: “La diseñamos en conjunto con Manu Oyhanart. Le fuimos buscando el fileteado porteño y le sumamos algo de tango en honor a Federico Bozzano, que es muy fanático”, explica Liotta. Bozzano no es un desconocido en este ámbito: es uno de los máximos referentes locales del raunet. Fue él quien trajo el deporte a la Argentina hace ya una década, en 2016.

La camiseta suplente con la que jugará la selección argentina; la titular es celeste y blanca

“Federico vino para la Argentina con sus dos sets debajo del brazo que había comprado en Uruguay, se enlazó con Strike y empezó a desarrollar esto como deporte y no solo como juego de playa; es como nuestro padre fundador”, contó Maiky Pérez. Y reveló una intimidad: Federico casi no juega porque tiene 38 años y sentía que no estaba para disputar la Copa del Mundo, pero al ser la primera en la que participa la Argentina, los demás jugadores le insistieron para que participe. Será debut y despedida para el referente del deporte. Y hay más. “Ojalá después pueda ser nuestro coach”, se anima a pronosticar y pedir Pérez.

Así se presentó la Argentina en el Mundial, con Fede Bozzano al frente del equipo

Varias de las selecciones viajan no solo con sus delegaciones completas, sino con un entrenador, un kinesiólogo y hasta su propio masajista. El objetivo principal de la Argentina, además de participar, es representar al país de la mejor manera y comenzar a dejar su huella.

Dentro del equipo, aparte de Pérez y Liotta, hay un par de hermanos (Marcos y Tomás Oyhanart), y hasta una pareja... que conforma justamente Maiky con Pablo Groisman. Se conocieron hace dos años jugando al raunet y respiran ese deporte las 24 horas del día. Pablo jugará junto a Tomás Oyhanart y son una de las parejas favoritas para llegar lejos, ya que son los número uno de la Argentina. Pablo incluso es el primer proeuropeo argentino.

Maiky junto a Pablo, su pareja en el raunet y en la vida

Los “Messi” del raunet a nivel mundial son dos estadounidenses, no solo por cómo juegan, sino porque fomentan el deporte y lo enseñan a través de las redes sociales: uno es Scott Beeks y el otro es Jacob Summers. “Son las caras visibles del deporte”, acota Maiky Pérez.

Scott a la izquierda y un joven Summers a la derecha

Hay un grupo de WhatsApp que se llama Selección Argentina que no para de sonar en este momento. Ahí están los 17 participantes que mañana vestirán la camiseta albiceleste y buscarán hacer historia en Francia. En el chat hablan de todo y se motivan entre ellos. Videos y fotos por doquier y audios para impulsar una pasión que en realidad ya tiene combustión, preparación y ganas de sobra.

El equipo completo de la selección argentina en el Mundial de Raunet

1.Pablo Groisman

2.Tomas Oyhanart

3.Liotta Marcos

4.Bozzano Federico

5.Facundo Arias

6.Ruggeri Franco

7.Marc Roca

8.Lafont Diago

9.Daniel Iglesias

10.Camila De Bonis

11.Bianchi Sabrina

12.Candela Ojea

13.Maria Sol Rodriguez Monje

14.Eliana Bellante

15.Neyra Cornejo Flavia Agibail

16.Oyhanart Manuel

17.Maiky Pérez

El equipo argentino que estará presente en el Mundial de Francia 2026

Cómo se juega al raunet

El equipamiento es sencillo: una red circular de 91 centímetros de diámetro elevada a 20 centímetros del suelo y una pelota de goma pequeña. El enfrentamiento es de dos contra dos. El objetivo central es hacer rebotar la pelota en la red de manera que el equipo rival no pueda devolverla. Al igual que en el vóley, el equipo defensor dispone de hasta tres toques antes de impactar el aro.

Lo que distingue al raunet de cualquier otro deporte de red es su falta de fronteras. Una vez que el saque se ejecuta, no hay “lados” del campo. Los jugadores pueden girar los 360 grados alrededor del aro, lo que exige una visión periférica y una movilidad constante.

Así son los partidos de raunet

“Lo que más se entrena es biometría, todo lo que es reacción y explosividad, resistencia también, pero hay mucho cambio de dirección; es un juego muy rápido y siempre hay que ir de un lado al otro. El juego de pies es clave”, explicó Maiky Pérez sobre lo que más se entrena antes de los torneos.

Los lugares para practicar son las plazas y parques, lo cual suele ser un problema porque siempre se depende de las condiciones climáticas. Pérez corta rápido el llamado con LA NACION porque cuando hablamos aún quedaban algunos días de cara al Mundial y debía irse a entrenar con Pablo, su pareja en todo: en la vida y en el raunet. Ahora sí, ya la cuenta regresiva terminó, y solo queda tiempo de disfrute y de intentar dejar la bandera argentina en lo más alto.