Roundnet: el deporte que combina reflejos y agilidad gana lugar en playas y plazas

En las plazas de la ciudad de Buenos Aires y en las arenas de la costa atlántica una nueva postal comenzó a verse con mayor frecuencia: cuatro personas rodeando una pequeña red circular, similar a un mini trampolín, moviéndose con una velocidad eléctrica y golpeando una pelota con las palmas de las manos.

Lo que a simple vista parece una curiosidad recreativa, en realidad es un deporte que en la última década se ha convertido en una disciplina con competencia panamericana. Se trata del roundnet (o raunet), en su versión castellanizada.

El origen de esta actividad se remonta a 1989, en Estados Unidos, de la mano de Jeff Knurek, un caricaturista y fabricante de juguetes que decidió fusionar elementos del vóley, el tenis y el four square o cuatro cuadras, un juego de pelota muy popular en los patios de recreo de las escuelas norteamericanas.

A la Argentina llegó de forma escalonada. Federico Bozzano, profesor superior nacional de Educación Física y uno de los máximos referentes locales, recuerda sus inicios en 2016 gracias a un amigo estadounidense. “Lo utilizaba en reuniones con un grupo de amigos muy competitivos, y solíamos quedarnos jugando hasta altas horas”, relata.

Bozzano, quien hoy se dedica a promover la disciplina tras formarse con los principales referentes mundiales, explica que el crecimiento en el país ha sido exponencial. Si bien en el exterior la marca pionera es Spikeball, en tierras gauchas el deporte se popularizó bajo el nombre de Strike 360, la marca nacional que desde 2017 impulsa kits y torneos.

“Gracias a ellos, miles de personas conocen y juegan este deporte cada año en todo el país”, señala el profesor, destacando que el desarrollo ha alcanzado hitos como la organización del primer torneo panamericano en noviembre de 2025, en Buenos Aires.

Roundnet se juega con una red circular y una pelota Gentileza

El desafío de los tres toques

El equipamiento es sencillo pero específico: una red circular de 91 centímetros de diámetro elevada a 20 centímetros del suelo y una pelota de goma pequeña. El enfrentamiento es de dos contra dos. El objetivo central es hacer rebotar la pelota en la red de manera que el equipo rival no pueda devolverla. Al igual que en el vóley, el equipo defensor dispone de hasta tres toques antes de impactar el aro.

Lo que distingue al roundnet de cualquier otro deporte de red es su falta de fronteras. Una vez que el saque se ejecuta, no hay “lados” del campo. Los jugadores pueden girar los 360 grados alrededor del aro, lo que exige una visión periférica y una movilidad constante. “Una de las características más dinámicas del juego es que no existen lados fijos de ataque o defensa: una vez que la pelota toca la red, puede salir en cualquier dirección y el equipo rival debe intentar salvarla”, describe Bozzano.

Los partidos suelen disputarse a 21 puntos y requieren una coordinación milimétrica entre la pareja de juego.

Práctica integral

Más allá de la diversión, el roundnet se presenta como una herramienta de bienestar sumamente eficaz. Al ser un deporte de alta intensidad y ráfagas cortas de movimiento, el impacto cardiovascular es inmediato.

Según Bozzano, a corto plazo los practicantes experimentan un aumento de la frecuencia cardíaca, mejora de la irrigación muscular y una activación profunda del sistema nervioso central y las conexiones neuromusculares.

A nivel muscular, fortalece las piernas y los brazos debido a los movimientos rápidos y los saltos Gentileza

Como señala el doctor Ulises Godoy, médico especialista en cardiología, su práctica ofrece múltiples beneficios para la salud: “A nivel muscular, fortalece las piernas y los brazos debido a los movimientos rápidos y los saltos. En términos cardiovasculares, el deporte mejora la resistencia y la capacidad aeróbica, ya que implica esfuerzos intermitentes de alta intensidad. Además, contribuye a la coordinación, la agilidad y la flexibilidad”, explica.

Pero el beneficio no es puramente físico. La velocidad de la pelota obliga a una estimulación constante de los sentidos. Existe un componente cognitivo crítico: el análisis de situaciones y la toma de decisiones en fracciones de segundo. Con el tiempo, estas dimensiones biológicas se traducen en una mejor capacidad de reacción y coordinación motriz fina.

No obstante, el mayor aporte al bienestar integral parece residir en su naturaleza social. Al jugarse en espacios públicos y requerir una comunicación constante con el compañero, el roundnet funciona como un catalizador de vínculos.

Bozzano subraya este aspecto con especial énfasis: “Al tratarse de una actividad grupal, también se generan vínculos sociales: se fortalecen las relaciones interpersonales, el sentido de pertenencia y la diversión compartida, lo que algunos sociólogos describen como la construcción de una ‘tribu’”.

Al igual que otras actividades que implican saltos, desplazamientos laterales explosivos y el uso de las manos, el roundnet requiere ciertos cuidados. Es fundamental realizar una entrada en calor que prepare las articulaciones –especialmente tobillos, rodillas y muñecas– para los cambios de dirección bruscos. Jugar sobre arena o césped ayuda a amortiguar el impacto, siendo estas las superficies predilectas para quienes buscan cuidar su estructura ósea.

“Dado que se trata de un deporte de alto rendimiento, es recomendable realizar estudios médicos previos. Un electrocardiograma es importante para evaluar la salud cardíaca, así como análisis de sangre para descartar problemas metabólicos. También se sugiere realizar pruebas de esfuerzo, como ergometrías, para evaluar la capacidad aeróbica y detectar posibles riesgos cardíacos”, amplía Godoy.

Por lo pronto, la disciplina se consolida como una opción interesante para quienes buscan salir de la rutina del gimnasio tradicional, combinando el desafío de la estrategia deportiva con el placer de la actividad al aire libre. Un deporte que, en palabras de sus protagonistas, ofrece beneficios que van desde la mejora intelectual hasta el equilibrio emocional, fundamentales para el desarrollo integral de cualquier persona.