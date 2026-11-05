De Neymar a Alcaraz: los mensajes para Cristiano Ronaldo tras anunciar su retiro de la selección de Portugal

Fin de una era. A los 41 años, Cristiano Ronaldo anunció oficialmente su retiro de la selección de Portugal, donde jugó durante los últimos 23 años. La confirmación llegó a través de un video de casi cinco minutos compartido en sus redes sociales, en el cual leyó una carta para los portugueses. “No es una decisión fácil, porque hay decisiones que no se toman solo con la cabeza, sino también con el corazón”, expresó. Rápidamente la noticia se viralizó y, además de fanáticos, varias figuras del deporte y el espectáculo le dejaron sentidos mensajes.

Carlos Alcaraz fue uno de los primeros en reaccionar a la renuncia de Ronaldo. El tenista español comentó el posteo con emojis de una carita emocionada y un corazón rojo, al igual que el streamer Ibai Llanos, que sumó tres corazones rojos.

Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Paraguay

Por su parte, Vinicius Jr escribió: “Pra sempre o número 1” (Para siempre el número 1) y Neymar Jr sumó: “Lenda” (leyenda), junto al emoji de un aplauso. Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto en Alpine, le puso “Me gusta” a la publicación.

Las reacciones al retiro de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal (Foto: Instagram @cristiano)

“No es solo un capítulo, es una historia que moldeaste. Sos un ícono en todo el mundo, no solo en Portugal”, escribió Al-Nassr, su equipo. “Portugal está en tu corazón y vos estás en los corazones del mundo. Una página se dio vuelta, pero aún queda historia para que podamos escribir juntos en tu casa”, cerró. Asimismo, el exfutbolista inglés Rio Ferdinand le aseguró a su “hermano” que su carrera fue “una película”.

Su mujer, Georgina Rodríguez, rápidamente compartió la publicación en sus historias de Instagram —red social en la que acumula 77,7 millones de seguidores— a modo de demostrarle su apoyo incondicional.

Georgina Rodríguez compartió la publicación de Ronaldo en sus redes sociales (Foto: Instagram @georginagio)

Desde las redes sociales de Manchester United, equipo en el que el portugués jugó entre 2003 y 2009 y entre 2021 y 2022, comentaron junto al emoji de una cabra: “Felicidades por una increíble carrera internacional. Disfrutá de tu retiro”. Asimismo, desde la Copa Mundial de la FIFA, hicieron un collage con una foto de Ronaldo en su debut y en su último Mundial y seis pelotas de fútbol, que hacían alusión a la cantidad de mundiales que disputó. “Gracias, Cristiano”, expresaron.

Manchester United reaccionó al retiro de Ronaldo de la selección de Portugal (Foto: X @ManUtd)

El mensaje de la Copa Mundial de la FIFA para Ronaldo (Foto: X @FIFAWorldCup)

Por otro lado, desde Guinness World Records, revelaron que el final de la historia de Ronaldo con la selección incluye un récord: “Se retira con el mayor número de partidos jugados en el fútbol internacional (234) y más goles en el fútbol internacional (146)”.

Guinness World Records reveló que Ronaldo se retiró con el mayor número de partidos jugados en el fútbol internacional (234) y más goles en el fútbol internacional (146) (Foto: Instagram @GWR)

Si bien la noticia fue sorpresiva, lo cierto es que no fue del todo inesperada, puesto que a finales de septiembre abandonó la concentración de la selección por no estar de acuerdo con el entrenador Jorge de Jesús, quien anunció en conferencia de prensa que CR7 no sería titular en el partido frente a Dinamarca por la Liga de Naciones. Aunque las tensiones fueron extremas, luego de que se hiciera pública la renuncia, la Federación Portuguesa de Fútbol aseguró que “se niega a permitir que esta despedida se produzca sin el homenaje que se merece” y advirtió que va a trabajar en un homenaje “a la altura de la inmensa carrera” del excapitán.