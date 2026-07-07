Quién es Georgina Rodríguez, la pareja de Cristiano que se volvió su sostén luego de que Portugal quedara eliminado del Mundial

El último baile mundialista de Cristiano Ronaldo fue el lunes 6 de junio en el AT&T Stadium de Dallas. Entre lágrimas y luego de haberlo intentado durante seis Mundiales, “El bicho” se quedó otra vez con las manos vacías luego de que a los 46 minutos del segundo tiempo, Mikel Merino le diera a España el paso a cuartos de final y dejara a Portugal y a su capitán entre lágrimas. En la zona mixta habló de su continuidad en la selección y dijo que antes de tomar una decisión necesitaba hablar con su familia y sus seres queridos. Y es que en este momento de profunda tristeza, quien es su mayor apoyo es su mujer, Georgina Rodríguez, quien lleva diez años a su lado acompañándolo incondicionalmente en las buenas y en las malas.

“Seguramente fue mi último Mundial, no hay vuelta que dar”, dijo “El bicho” tras quedar eliminado de su sexta Copa del Mundo, pero, a pesar de todos los escándalos ocurridos en el vestuario portugués durante la competencia, aseguró estar con la “conciencia tranquila”: “He dado lo mejor y he ganado tres títulos con Portugal. Antes de Cristiano Ronaldo, Portugal no tenía ganado ningún título, así que estoy contento”. Incluso dijo que para él el título de la Eurocopa 2016, el mayor logro que alcanzó con el seleccionado, “tiene la misma dimensión que un Mundial”. “Ya está, mañana será un nuevo día y la vida sigue”, cerró.

Ronaldo entre lágrimas tras perder frente a España en los octavos de final y despedirse de los mundiales LARS BARON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pero a pesar de su discurso, el llanto de uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol fue imposible de pasar por alto. En medio de este difícil momento, quien salió a apoyarlo a la distancia fue su pareja, Georgina Rodríguez. La argentina, que viajó a los Estados Unidos con sus hijos, vio el partido de octavos de final por televisión y, luego de la eliminación de Portugal, compartió en sus historias de Instagram una publicación que hizo la marca deportiva con la que trabaja Ronaldo para honrar todo lo que hizo por y para el deporte. “Su leyenda perdura”, decía el posteo y ella demostró estar de acuerdo. Y sabe que es su mayor sostén durante el proceso de aceptar que, lamentablemente, el logro deportivo que buscó toda su carrera no se concretó.

El mensaje de Georgina Rodríguez tras la eliminación de Portugal del Mundial (Foto: Instagram @georginagio)

Entre la moda y los millones de seguidores

Georgina Rodríguez nació en Buenos Aires el 27 de enero de 1994. Hija del exjugador de Racing Jorge Rodríguez y de la española Ana María Hernández, a una temprana edad descubrió su pasión por la danza, pero luego decidió abrirse paso en el mundo de la moda como vendedora en tiendas de lujo. La relación con Cristiano Ronaldo llegó a estar en el ojo público y terminó posicionándose como una figura más que popular en las redes sociales, con casi 75 millones de seguidores en Instagram, donde se describe como “mamá de seis bendiciones” y “vividora de la vida y soñadora de los sueños”.

Rodríguez nació en Buenos Aires y encontró su pasión en el mundo de la moda (Foto: Instagram @georginagio)

“Afortunadamente, soy una persona que siempre ve el lado positivo de la vida. Aunque algunos me etiquetan como ‘la novia de’, estoy muy orgullosa de ser tu esposa y de nuestra familia, y no hay nada negativo en ello. [...] Aunque me conocían por ser tu esposa, logré abrirme camino mostrándome”, dijo para Vogue Arabia.

Georgina Rodríguez acumula 75 millones de seguidores de Instagram; tiene su propia marca de ropa, su perfume y un reality en Netflix (Foto: Instagram @georginagio)

Con su estilo llamativo y lleno de lujos, Rodríguez causa sensación tanto en la Met Gala como en una portada de Vogue o en un estadio. Además de tener su propio reality Soy Georgina, de tres temporadas y 18 episodios, en Netflix también cuenta con su propio perfume, Sense, y es dueña de Bellhatria Real Estate, una agencia inmobiliaria que comercializa propiedades en Madrid, Arabia Saudita, Lisboa y Cascais. Además, en junio presentó Mimoa, su marca de ropa deportiva, e incluso esta semana le envió un par de prendas de regalo a Antonela Roccuzzo a modo de evidenciar que, a pesar de la rivalidad deportiva de sus parejas, entre ellas solo hay respeto y buena onda.

Amor a primera vista

Según sus propias palabras, lo de Ronaldo y Rodríguez fue amor a primera vista. Corría 2016 cuando, tras separarse de la modelo Irina Shayk después de cinco años juntos, el entonces futbolista del Real Madrid ingresó con sus amigos a una tienda de Gucci en Madrid, en la que, por casualidad u obra del destino, trabajaba Georgina. Hubo un contacto visual que valió más que mil palabras. Tiempo después volvieron a verse en un evento, y según ella, fue él quien dio el primer paso. Mensaje va, cena romántica viene y el resto es historia.

La pareja se conoció en 2016 cuando él fue a la tienda de lujo de Madrid en la que ella trabajaba

“Cuando lo vi por primera vez, sentí que se paró el tiempo. Nunca había visto un hombre tan lindo, tan atento… Es el hombre más guapo que vieron mis ojos. Y sí, soy la novia del mejor futbolista del mundo, pero no hace falta que la gente lo utilice de manera despectiva. Claramente, mi relación con él me permitió cumplir muchos de mis sueños, pero siempre, tanto antes como después de conocerlo, puse la misma pasión en todo lo que hice“, sostuvo “Gio” en una entrevista con Elle España.

Y es que su vida dio un giro de 180 grados en un abrir y cerrar de ojos. “Mis compañeros de trabajo se volvían locos. Ellos llegaban en autobús, y yo me iba en un Bugatti. ¡La gente no lo podía creer!”, admitió en su reality. Si bien los rumores de que estaban juntos crecían a pasos agigantados, la confirmación llegó el 9 de enero de 2017, cuando asistieron juntos y acompañados por Cristiano Jr., el hijo del futbolista, a la entrega de los premios The Best, en Zúrich, ceremonia en la que el portugués fue distinguido como mejor futbolista.

La pareja oficializó su relación en la entrega de los premios The Best de 2017 AFP

Nueve meses después de oficializar su relación, Ronaldo volvió a ser distinguido por la FIFA y aprovechó la atención para no solo darle un beso a su novia, sino para compartir una noticia muy especial: “Este premio es para mi familia, la que está acá conmigo y la que no. Mis hermanas, mi madre, mis amigos, mi novia, mi hijo. También para mis dos hijos que están en casa; acabo de ser padre y voy a serlo de nuevo dentro de un mes. Es un momento único en mi carrera y estoy muy feliz”. El 8 de junio de 2017, la pareja agrandó la familia con la llegada de los mellizos Eva y Mateo, nacidos por gestación subrogada, y el 12 de noviembre nació Alana Martina, su primera hija biológica en común.

Una tragedia inimaginable

Tras nueve exitosas temporadas en el Real Madrid, en 2018 Cristiano Ronaldo colgó la camiseta blanca y se mudó con su familia a Turín, Italia, para jugar para la Juventus. Estuvieron allí hasta 2021, cuando se mudaron a Inglaterra luego de que firmara con el Manchester United. Pero, en medio del pico máximo de exposición, de los partidos de los “Diablos Rojos”, de las tapas de revistas y exclusivos eventos, la pareja fue golpeada por una brutal tragedia. El 28 de octubre de 2021 anunciaron que esperaban gemelos, un niño y una niña, pero hubo serias complicaciones en el parto y el bebé falleció.

El 28 de octubre de 2021 la pareja anunció que esperaba gemelos, pero hubo complicaciones y Ángel falleció en el parto Instagram @cristiano

“Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad. Queremos agradecer a los doctores y enfermeras por su cuidado y apoyo. Estamos devastados por esta pérdida y rogamos privacidad en este duro momento. Bebé, sos nuestro ángel. Siempre te amaremos”, escribió la pareja en un comunicado en conjunto que hicieron en Instagram el 18 de abril de 2022.

“El momento más feliz se convirtió en el más triste y nos acompañará de por vida”, admitió Rofíguez Instagram @cristiano

Tres días después publicaron una postal familiar y presentaron a Bella Esmeralda, su hija recién nacida. “Hogar, dulce hogar. Gio y nuestra pequeña por fin están con nosotros. Queremos agradecerles a todos por sus amables palabras y gestos. Su apoyo es muy importante y todos sentimos el amor y el respeto que tienen por nuestra familia. Ahora es momento de agradecer la vida que acabamos de recibir en este mundo”, sostuvo Ronaldo.

En noviembre de ese año, el deportista habló públicamente por primera vez de la muerte de su bebé: “Gio llegó a casa y los niños empezaron a decir: ‘¿Dónde está el otro bebé, dónde está el otro bebé?’. Después de una semana dije: ‘Seamos francos y honestos con los niños. Digamos que Ángel, que es su nombre, se fue al cielo’”. Por su parte, la modelo admitió que 2022 fue el año más difícil que le tocó atravesar: “El momento más feliz se convirtió en el más triste y nos acompañará de por vida”.

“Sí, quiero”

En la previa del Mundial de Qatar 2022, Cristiano Ronaldo se vio envuelto en un verdadero escándalo cuando aseguró que desde Manchester United estaban forzando su salida y, justo antes del debut, se anunció su salida “de común acuerdo” del club inglés. Tras disputar el Mundial sin club y abandonar la competencia entre lágrimas después de perder en cuartos de final contra Marruecos, el 30 de diciembre de 2022 revolucionó el mercado de pases al anunciar que continuaría su carrera en Arabia Saudita como nuevo jugador del Al-Nassr.

Tras el Mundial de 2022, la pareja y sus hijos comenzaron una nueva vida en Arabia Saudita, luego de que CR7 firmara contrato con Al-Nassr (Foto: Instagram @georginagio)

Con el apoyo incondicional de su familia, comenzó una nueva vida en Medio Oriente. “Estamos muy emocionados por esta nueva aventura y queremos agradecer a todos los que la hicieron posible. Estoy muy agradecida de verte, súper emocionada y caminando de la mano hacia un futuro brillante. Siempre junto a nuestra hermosa familia”, expresó Rodríguez en sus redes sociales luego de que, en familia, fueran presentados frente a la afición.

En agosto de 2025, Rodríguez y Ronaldo anunciaron su compromiso (Foto: Instagram @georginagio)

Para coronar su amor, el 11 de agosto de 2025, la influencer reveló que CR7 por fin le hizo la tan ansiada pregunta. “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”. Con esas palabras y una foto de un gigantesco y llamativo anillo de compromiso valuado en seis millones de dólares, anunciaron su compromiso. Hasta el momento, no hubo casamiento pero seguramente no falte tanto para que suceda y, teniendo en cuenta las personalidades de ambos, seguramente no escatimarán en gastos.