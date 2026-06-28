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De no creer: el curioso récord mundialista que logró Gonzalo Plata

Tras la épica victoria de Ecuador ante Alemania, se viralizó un dato muy llamativo sobre los goleadores de la Copa del Mundo; descubrí de qué se trata en la nota

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El gol de Gonzalo Plata disparó un dato viral sobre el Mundial 2026
El gol de Gonzalo Plata disparó un dato viral sobre el Mundial 2026Yuki Iwamura - AP

El Mundial 2026 ya rompió varios récords y apenas se jugó la fase de grupos, algo que ya es llamativo de por sí, pero lo que muchos no saben es que en el terreno de las redes sociales se viralizó un dato muy curioso en el mundo del fútbol.

Tras lo que fue el gol de Gonzalo Plata para el 2-1 de Ecuador sobre Alemania, donde la selección dirigida por Sebastián Beccacece consiguió la clasificación a dieciseisavos de final, el futbolista fue protagonista de una marca curiosa. Con su anotación, el jugador de Flamengo se convirtió en el tercer futbolista con nombre o apellido de elemento químico que anota un tanto en el Mundial, en este caso Ag.

MisterChip fue quien se percató de este curioso dato de la historia del Mundial
MisterChip fue quien se percató de este curioso dato de la historia del MundialCaptura X (@2010MisterChip)

Pero eso no es lo único, sino que en esta misma edición ya hubo otro, el de Hélio Varela (He) a Uruguay para lo que fue el empate 2-2 de Cabo Verde. Así, el Mundial 2026 es la Copa del Mundo con más goleadores “químicos” en la historia, ya que la única vez que se dio esta particularidad en el pasado fue con el español Fernando Hierro (Fe).

El caso de Hierro es el más emblemático, ya que fue convocado para las Copas del Mundo de 1990, 1994, 1998 y 2002, y su faceta goleadora se hizo presente en tres de las mencionadas. En Estados Unidos hizo un gol, en Francia anotó dos veces y en Corea/Japón marcó en otras dos ocasiones. De esta manera, para que el presente Mundial sea único, debería haber otro tanto de la tabla periódica, ya que quedaría con tres anotaciones totales.

Cuándo vuelven a jugar Cabo Verde y Ecuador

Con esta marca en la mira, muchos internautas están más que pendientes de Gonzalo Plata y Hélio Varela, ya que en ellos están las únicas posibilidades de conseguir el récord en cantidad de anotaciones.

El primero en volver a jugar en este Mundial 2026 es Plata y el partido de Ecuador será contra el anfitrión México. Este encuentro está programado para el martes 30 de junio a las 22:00 y lo más probable es que el delantero de Flamengo vuelva a ser titular, como ocurrió en los tres partidos de la fase de grupos.

Gonzalo Plata tiene la confianza plena de Beccacece
Gonzalo Plata tiene la confianza plena de BeccaceceMAURO PIMENTEL - AFP

Luego, en el caso de Hélio, su enfrentamiento será ante la selección argentina, partido programado para el viernes 3 de julio a las 19:00. Este delantero es suplente en Cabo Verde, por lo que sus posibilidades son más bajas que las del ecuatoriano.

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