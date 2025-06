De qué murió el futbolista Camilo Nuin

El fútbol argentino vive horas de conmoción y tristeza. Camilo Nuin, un prometedor jugador de tan solo 18 años que integraba la reserva del Club Atlético San Telmo, murió este miércoles. La información, que comenzó a circular a través de la cuenta partidaria @soydetelmo, fue confirmada oficialmente minutos más tarde por la propia institución, que emitió un sentido mensaje.

El joven futbolista Camilo Nuin murió mientras los médicos realizaban una intervención quirúrgica en su rodilla. De acuerdo con los datos conocidos hasta el momento, el jugador ingresó al quirófano durante la mañana de este miércoles.

Camilo Nuin, futbolista de San Telmo que murió mientras era operado de la rodilla @nuincamilo

A pesar de la confirmación del fatal desenlace durante este procedimiento médico, la causa específica del deceso aún no se informó oficialmente por parte de las autoridades sanitarias o del club. Se aguardan precisiones en las próximas horas para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte del deportista. El informe final de la autopsia podría arrojar la respuesta definitiva.

Qué tipo de intervención quirúrgica se le practicaba

La intervención buscaba solucionar problemas en los meniscos y los ligamentos cruzados. Este tipo de cirugías son frecuentes en atletas, hechas para restaurar la estabilidad y funcionalidad de la articulación afectada, con el objetivo de un retorno a la actividad deportiva.

El Club Atlético San Telmo utilizó sus canales oficiales para confirmar el deceso de su juvenil. En un comunicado, la entidad expresó: “Con profundo pesar informamos el fallecimiento de Camilo Ernesto Nuin, jugador de nuestras Divisiones Juveniles y Reserva, quien en el día de hoy se encontraba atravesando una intervención quirúrgica”.

Comunicado del club San Telmo por la muerte de su futbolista Camilo Nuin @clubsantelmo

Como señal de luto, informó: “El club permanecerá cerrado durante la jornada de hoy en señal de duelo”. Asimismo, extendió su solidaridad: “Acompañamos en este difícil momento a su familia, amigos y compañeros, poniéndonos a total disposición para lo que necesiten”. Este mensaje oficializó la tragedia y reflejó el dolor de la comunidad “candombera”.

Quién era Camilo Nuin

Camilo Ernesto Nuin, de 18 años, era un volante zurdo, habitualmente portador de la camiseta número 10, que se desempeñaba en la reserva del Club Atlético San Telmo. Nacido en San Antonio de Padua, provincia de Buenos Aires, su carrera formativa incluyó etapas en instituciones de primer nivel. En diciembre de 2019, el propio Nuin compartió en sus redes sociales su transición desde las divisiones inferiores de Boca Juniors hacia las de Independiente.

En esa publicación, manifestó: “Hoy me toca despedirme del club que me brindó la mayor comodidad, que me dio las mejores herramientas y que me convirtió en mejor futbolista y aún mejor persona. Me voy tranquilo por haber hecho las cosas bien, hoy cerré esta puerta y abrí otra, con las mismas ganas y la misma ilusión”.

Camilo Nuin se desepeñaba como jugador en la reserva del club San Telmo

“Ahora me toca dejar todo en el rey de copas. Gracias Boca, nunca me voy a olvidar de haber jugado un superclásico. Gracias Independiente, a dejar todo en esta nueva etapa”, concluyó. Desde el año 2022, Nuin defendía los colores de San Telmo, donde continuaba su carrera.

Las reacciones en el ámbito futbolístico

La noticia del fallecimiento de Camilo Nuin provocó una inmediata y sentida reacción en el mundo del fútbol argentino. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), mediante un comunicado firmado por su presidente Claudio Tapia y el Comité Ejecutivo, expresó su “profundo dolor”.

El comunicado difundido por la AFA tras el fallecimiento de Nuin AFA

El texto oficial señala: “La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia y Comité Ejecutivo, manifiesta su dolor por el fallecimiento de Camilo Nuin, quien militaba en el Club Atlético San Telmo, al tiempo que expresa sus condolencias a la familia del jugador”.

El sitio partidario @soydetelmo, que dio a conocer inicialmente el hecho, recordó al jugador: “Compartimos horas con él, en el vestuario, en cada entrenamiento, en cada tarde, defendiendo los colores del club. Fueron 82 partidos vistiendo la camiseta de San Telmo, dejando todo por estos colores”.

