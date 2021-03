“Dejá que yo te los anoto”. El fastidio de Marcelo Gallardo con Fernando Rapallini por la demora en el juego durante River-Racing

Quedaban apenas unos segundos para el final del primer tiempo entre River y Racing cuando Marcelo Gallardo explotó contra el árbitro Fernando Rapallini.

El conjunto local quiso sacar rápido un tiro libre, pero el juez no dio la orden hasta tanto él anotase la amonestación a Kevin Gutiérrez.

"DEJÁ QUE YO TE LOS ANOTO" 🔥 El reclamo de Marcelo Gallardo por el tiempo que tardan los árbitros en anotar los amonestados ⚠

⁣#CopaDeLaLigaxTNTsports pic.twitter.com/IL20jx4DwS — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 28, 2021

Entonces, el Muñeco encaró a Ariel Penel, uno de los asistentes, y cuestionó la demora. “Uno quiere jugar rápido, pero hasta que ustedes no anotan... Si vos no lo podes ayudar, dejá que yo te lo anoto. Porque si no, no le dan velocidad al juego”, planteó. Y agregó, a modo de imitación del árbitro principal: “Pará, que voy a anotar...”

Ante la respuesta del asistente, el entrenador de River dio media vuelta y se fue al vestuario enojado e insultando al aire: “Pero la puta madre”.

LA NACION