Del asado de Tapia al chiste del Dibu Martínez: así vive la selección argentina el último día de Messi en Ezeiza

Comenzó la cuenta regresiva para el último partido de Lionel Messi con la selección argentina. El capitán y emblema del plantel arribó al país en las últimas horas para disputar el encuentro ante Benín, este martes, a las 20, en el estadio Monumental.

Tras disputar dos encuentros amistosos -con victoria- ante Bolivia, en Córdoba, y Burkina Faso, en Buenos Aires, el equipo dirigido por Lionel Scaloni comenzó la previa de lo que será una jornada emocionante ante el combinado africano, donde Messi dirá adiós a un ciclo exitoso con la albiceleste.

Dibu Martínez respetó la cábala y mostró qué comen los jugadores de la selección argentina

Respetando las cábalas y costumbres, Emiliano “Dibu” Martínez se encargó de mostrar en sus redes sociales cómo son los días en el predio de AFA. Entre entrenamientos, risas y charlas, el arquero grabó el ritual de cómo se cocinaba el asado, a cargo del cocinero Diego Iacovone.

“¿Hoy pollito nomás?“, lanzó, irónicamente, Martínez, quien recorrió de punta a punta la parrilla donde se cocinaban presas de pollo, ojo de bife, matambre de cerdo, molleja, chorizo y morcilla. Además de Iacovone, en escena figuró Antonella, la ayudante de cocina, quien agregó que el menú también contemplaba unas empanadas.

El plantel de la selección a pura sonrisa, en la previa de lo que será el último partido de Messi IG | @emi_martinez26

Como si fuera un integrante más del staff de cocina, el marplatense enalteció la labor de Iacovone, quien siempre está al mando de la parrilla para alimentar al plantel y cuerpo técnico de la selección argentina.

De la misma forma que el Dibu, otro que participó en la cocina fue Claudio “Chiqui” Tapia, quien no quiso perderse el agasajo y giró un trozo de carne que se cocinaba a fuego lento. Con dos repasadores rotó los ganchos -mientras Iacovone supervisaba- así la materia prima podía cocinarse de ambos lados.

Chiqui Tapia en modo asador: el presidente de AFA se lució cocinando

“Todo para mis chicos”, tituló Tapia el video que apareció en su cuenta de Instagram. Esta acción no hizo más que reafirmar el vínculo del mandamás con el resto del grupo, quienes ya están mentalizados en lo que será una jornada emotiva para despedir a Messi.

En días distendidos, sin tanta carga física en los entrenamientos, el plantel se dio ciertas licencias en los ratos libres. Una prueba de ello fue cuando el Dibu Martínez se percató que Facundo Medina, su compañero, se olvidó el celular en el gimnasio y decidió grabarse mientras bailaba un tema que sonaba de fondo.

Dibu Martínez le agarró el celular a Facundo Medina y se grabó bailando

En compañía de un preparador físico, Martínez le dio play a la cámara y se grabó con el celular de Medina. Minutos después cuando el defensor fue a buscar su dispositivo móvil se encontró con este video que decidió subirlo a sus redes sociales.

La selección argentina goleó a Burkina Faso Manuel Cortina

“Dejas el teléfono en el gimnasio y pasa esto...”, aseguró el lateral izquierdo, quien se tomó con mucha gracia la ocurrencia de su compañero.

Messi llegó al país y vive sus últimos momentos con la selección

“El rey está en la casa”, indicó el posteo de la selección argentina al referirse al arribo de Lionel Messi al predio que lleva su nombre en Ezeiza. Con una sonrisa de oreja a oreja, el rosarino, de 39 años, vive sus últimos días y momentos con la camiseta que defendió durante 22 años.

Ganador de un Mundial, dos Copa América y una Finalissima con la selección mayor, Messi será la gran estrella de la jornada del martes: disputará su último partido con la albiceleste ante Benín, en un encuentro que tendrá lugar este martes en el estadio Monumental.

Lionel Messi y sus últimos momentos como jugador de la selección argentina

Las últimas horas de La Pulga en la selección incluyeron abrazos infinitos con sus compañeros, quienes serán testigos de un hecho histórico en la historia del deporte nacional cuando Messi, al terminar el partido, se despida para siempre de su público.